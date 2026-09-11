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'मैं उसे बंबू दे रहा था', लड़ाई हो या मैदान, पीछे नहीं हटता था ये खिलाड़ी, रोहित को याद आई 'जट्ट' की यारी, VIDEO

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर के साथ हुई बहस का एक वाक्या लोगों के साथ साझा किया है. जहां उन्होंने शिखर धवन के योगदान को सराहा है.

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'मैं उसे बंबू दे रहा था', लड़ाई हो या मैदान, पीछे नहीं हटता था ये खिलाड़ी, रोहित को याद आई 'जट्ट' की यारी, VIDEO
रोहित शर्मा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं वनडे फॉर्मेट के मौजूदा सदस्य रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घटी एक घटना को लोगों के सामने साझा करते हुए नजर आ रहे हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने पुराने वाक्या को याद करते हुए कहा, 'हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे. जहां मैं बॉल डाल रहा था और स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने आगे से जाकर गेंद पर पैड लगा दिया. जिसके बाद मैं अंपायर के सामने अपील करने लगा. फिर वह जाकर अंपायर से बोले कि यह क्या अपील कर रहा है. जिसके बाद मैं उसको थोड़ा सा बंबू देने लगा. मैंने कहा कि क्या है? तू अपना बल्लेबाजी कर ना यार. वहीं पर डेविड वॉर्नर खड़ा था. वह भागकर स्टीव स्मिथ के पास पहुंच गया. फिर कवर्स में कोई खड़ा था. वो आया डेविड वॉर्नर के पास. वो था जट्ट. जहां पर ऐसा सिचुएशन आता है ना... थोड़ी से लड़ाई हो. आपको एक दूसरे की जरूरत हो. वहां पर ये (शिखर धवन) कभी पीछे नहीं हटता था.' रोहित के इस बयान के बाद वहां उपस्थित हर शख्स खुशी के मारे झूम उठा और लोग तालियां बजाने लगे.

जगजाहिर है रोहित और शिखर की दोस्ती 

रोहित शर्मा और शिखर धवन की दोस्ती जगजाहिर है. दोनों खिलाड़ी एक साथ भारतीय टीम की तरफ से खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा. दोनों खिलाड़ियों ने खेल के तीनों फॉर्मेट में टीम की तरफ से एक साथ शिरकत किया. इस दौरान उन्होंने कुछ विशेष उपलब्धियां भी हासिल की. सचिन-सौरव के बाद रोहित और शिखर की जोड़ी वनडे में 5000+ रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और वर्ल्ड की चौथी जोड़ी है. उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 2013 से 2022 के बीच वनडे मुकाबलों में ओपनर के तौर पर शिरकत किया. जहां वह कुल 5,148 रन की साझेदारी करने में कामयाब रहे.

यही नहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच 18 शतकीय साझेदारियां भी हुई. यहीं नहीं उन्होंने साथ खेलते हुए 15 बार अर्धशतकीय साझेदारियां भी की. वनडे फॉर्मेट में एक साथ खेलते हुए यह जोड़ी भारतीय टीम की तरफ से करीब 45 प्लस की औसत से रन बनाने में कामयाब रही. 

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