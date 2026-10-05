पाकिस्तान बोर्ड का बड़ा फैसला: सलमान आगा से कप्तानी छीनी, टीम से भी निकाला, इस स्टार बल्लेबाज को मिली कमान

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर भूचाल आ गया है. बोर्ड ने सलमान आगा को पाकिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है और उन्हें टी20 स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह साहिबजादा फरहान, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने हाल ही में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता है, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए टी20 कप्तान बनाया गया है.

पिछले साल एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद फरहान का कद लगातार बढ़ा है. एशिया कप में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहा था. इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और 160 के स्ट्राइक रेट से 383 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. हालांकि, एशियाई खेलों में पाकिस्तान के खेले गए दो मैचों में बल्ले से उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी और आखिर में 19 रनों से हार गया.

भारत के खिलाफ एशियाई खेलों के फाइनल में 96 रन बनाने वाले हसन नवाज एक साल बाद टी20 टीम में लौटे हैं और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. एशियाई खेलों से पहले, नवाज़ ने आखिरी बार नवंबर 2025 में टी20 मैच खेला था, लेकिन खराब एशिया कप और लगातार कम स्कोर के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था.

नसीम शाह, जिन्होंने इस फॉर्मेट में अपना आखिरी मैच फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप में खेला था, वे भी टीम में लौट रहे हैं. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के ठीक बाद होने वाली श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ट्राई-सीरीज के स्क्वाड में भी शामिल किया गया है. अप्रैल में पीएसएल के दौरान नसीम के घुटने में चोट लग गई थी, लेकिन तब से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी बॉलिंग का वर्कलोड बढ़ाया है और सीपीएल में भी खेले हैं.

सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले और बल्ले से शानदार पारी खेलने वाले दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज रज़ाउल्लाह भी दोनों स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि उन्होंने अभी तक लिमिटेड-ओवर्स फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला है.

वनडे टीम में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं और शाहीन अफरीदी ही कप्तान बने रहेंगे. वनडे टीम में बाबर आजम तो हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान नहीं हैं. रिज़वान अभी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साथ जांच और कानूनी कार्यवाही में उलझे हुए हैं और उन्हें टी20 टीम में भी शामिल नहीं किया गया है.

अब गाजी गोरी, जिन्होंने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और चार वनडे मैच खेले हैं, वनडे में पाकिस्तान की पहली पसंद के विकेटकीपर बन गए हैं. वहीं, टी20 टीम में ख़्वाजा नाफे अकेले स्पेशलिस्ट विकेटकीपर हैं. टी20 और ट्राई-सीरीज के लिए शॉन टेट की पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पर वापसी हो रही है. वे पहले भी फरवरी 2022 से एक साल तक इस भूमिका में रह चुके हैं.

टेट बांग्लादेश के फास्ट-बॉलिंग कोच के तौर पर 12 महीने के सफल कार्यकाल के बाद पाकिस्तान लौट रहे हैं. उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के फास्ट-बॉलिंग का स्तर काफी बेहतर हुआ. उन्होंने जून में पद छोड़ा था, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी और बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी.

टेट की देखरेख में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ODI और T20I सीरीज़ में भी हराया. पाकिस्तान लौटने पर वे एशले नोफ़के की जगह लेंगे, जिन्होंने नीदरलैंड्स के हेड कोच का पद संभालने के लिए बॉलिंग कोच का पद छोड़ दिया था.

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