अभिषेक, ईशान, सूर्या नहीं, ये 2 खिलाड़ी इंडिया को जिताएंगे T20 World Cup, रोहित शर्मा कर दी भविष्यवाणी

रोहित शर्मा का मानना है कि आगामी टूर्नामेंट में हरफनमौला हार्दिक पंड्या और बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत की सफलता की कुंजी होंगे.

अभिषेक, ईशान, सूर्या नहीं, ये 2 खिलाड़ी इंडिया को जिताएंगे T20 World Cup, रोहित शर्मा कर दी भविष्यवाणी
  • टी20 विश्व कप में भारत की सफलता के लिए हरफनमौला पंड्या और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
  • अर्शदीप सिंह नयी गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और शुरुआती तथा डैथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी करते हैं
  • हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में निरंतरता दिखाते हैं और दबाव में टीम को संभालने में सक्षम हैं
टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि आगामी टूर्नामेंट में हरफनमौला हार्दिक पंड्या और बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत की सफलता की कुंजी होंगे. गत चैंपियन भारत प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा. रोहित ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों का साथ में होना हमारे लिये बहुत सकारात्मक है क्योंकि दोनों विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप नयी गेंद से स्विंग कराने में माहिर है और शुरूआती विकेट लेता है. वह नयी गेंद से और डैथ ओवरों में गेंदबाजी करता है. शुरूआत और अंत बहुत महत्वपूर्ण है और वह दोनों में मजबूत है.'

उन्होंने कहा, 'वह नयी गेंद को स्विंग कराके बायें हाथ के बल्लेबाजों को स्लिप में कैच आउट करा सकता है और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के पैड को निशाना बना सकता है. नयी गेंद के गेंदबाजों के लिये यह कौशल काफी अहम है. वह हमेशा विकेट लेने की कोशिश करता है और यही वजह है कि वह पहला ओवर डालता है.'

रोहित ने कहा, 'टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसने शानदार गेंदबाजी की. मुझे अभी भी याद है कि क्विंटोन डि कॉक को क्रीज पर जमने के बाद उसने आउट किया और 19वें ओवर में दो या तीन रन ही दिये जिससे दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ गई.' उन्होंने कहा, 'वह टी20 विश्व कप 2026 में भी भारत के लिये अहम साबित होगा.'

भारत ने वेस्टइंडीज और अमेरिका में रोहित की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीता जिसके बाद रोहित ने इस प्रारूप से विदा ले ली. हार्दिक की भूमिका के बारे में रोहित ने कहा, 'हार्दिक पंड्या जब भी टीम में होता है तो उसकी भूमिका बड़ी होती है. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में निरंतरता से खेलता है. टीम दबाव में होती है तब उसकी बल्लेबाजी अहम होती है. अगर 15 या 16 ओवर में हमारा स्कोर 160 है और हार्दिक क्रीज पर है तो वह 210 या 220 तक ले जा सकता है. हमारे चार विकेट भी 50 रन पर गिरे हों तो वह पारी को संभाल सकता है.'

रोहित ने कहा कि कुलदीप यादव और वरूण चक्रवर्ती दोनों को अंतिम एकादश में रख पाना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, 'कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कुलदीप और वरूण दोनों को साथ में कैसे उतारें. दो तेज गेंदबाजों को ही उतारने पर यह संभव है. वैसे मैं होता तो दोनों को टीम में रखता क्योंकि दोनों विकेट लेते हैं और बल्लेबाज उन्हें भांप नहीं पाते.' टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से आठ मार्च के बीच होना है. 

