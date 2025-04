MI vs KKR: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Rohit Sharma record : आईपीएल 2025 के 12वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की. इस मैच में आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे अश्विनी कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. अश्विनी कुमार को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयऱ ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इस मैच में भले ही रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप हो गए लेकिन उनके नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. रोहित शर्मा केकेआऱ के खिलाफ मैच में 12 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए. रोहित ने अपनी छोटी सी पारी के दौरान एक छक्का लगाने में सफल हो गए . रोहित को आंद्रे रसेल ने कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा, भले ही बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा आईपीएल रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं. रोहित ने केकेआऱ के खिलाफ अबतक 35 पारियों में 1083 रन बना चुके हैं.

किसी टीम के खिलाफ़ सबसे ज़्यादा आईपीएल रन बनाने वाले भारतीय

1,084 - विराट कोहली Vs CSK (33 पारी)

1,083* - रोहित शर्मा Vs KKR (35 पारी)

1,057 - एस धवन Vs CSK (29 पारी)

1,057 - विराट कोहली Vs DC (28 पारी)

1,034 - रोहित शर्मा Vs DC (35 पारी)

इसके अलावा रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में कम से कम 1 छक्के के साथ ज़्यादा आईपीएल पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ऐसा कर उन्होंने धोनी की बराबरी कर ली है.

कम से कम 1 छक्के के साथ खेली गई सबसे ज़्यादा आईपीएल पारियां (Most IPL innings played with atleast 1 six)

129* पारियाँ - रोहित शर्मा

129 पारियाँ - एमएस धोनी

128 पारियाँ - विराट कोहली

बता दें कि इस मैच में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी की थी और केवल 116 रन ही बना सकी थी. जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. अश्विनी कुमार को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में अपनी जीत का खाता खोल दिया है.