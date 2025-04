MI vs SRH: रोहित शर्मा का टी-20 में धमाका, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने, विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Rohit Sharma record in T20: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH vs MI, IPL 2025) के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने धमाकेदार 70 रनों की पारी खेली. अपनी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी. बता दें कि रोहित ने 46 गेंद पर 70 रन की पारी खेली, अपनी पारी में हिट मैन ने 8 चौके और तीन छक्के लगाने में कामयाबी पाई. रोहित ने अपने अर्शतकीय पारी के दौरान टी-20 में 12000 रन पूरे कर लिए. रोहित, विराट कोहली के बाद टी-20 में 12000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने तो वहीं सबसे तेज 12000 रन बनाने के मामले में हिट मैन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित शर्मा भारत की ओर से सबसे कम गेंद खेलकर 12000 टी-20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. (Fastest to 12,000 T20 runs by balls)

वहीं, ओवरऑल सबसे कम गेंद खेलकर 12000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि रोहित ने 8,885 गेंद खेलकर 12000 टी-20 रन पूरे किए तो वहीं, विराट कोहली ने अपने टी-20 करियर में 12000 रन 8,997 गेंद खेलकर पूरा करने का कमाल किया था. वहीं, विश्व क्रिकेट में सबसे कम गेंद खेलकर 12000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किरॉन पोलार्ड के नाम है. किरॉन पोलार्ड ने 7,992 गेंद खेलकर 12000 रन पूरे किए थे. (Virat Kohli vs Rohit Sharma in T20)

सबसे तेज 12,000 टी-20 रन गेंदों के हिसाब से (Fastest to 12,000 T20 runs by balls)

7,992 – किरोन पोलार्ड

8,100 – क्रिस गेल

8,191 – एलेक्स हेल्स

8,261 – जोस बटलर

8,563 – डेविड वार्नर 🇦

8,885 - रोहित शर्मा*

8,997 – विराट कोहली

9,424 – शोएब मलिक

इसके साथ-साथ रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट में टीम की जीत के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने जीत के दौरान अबतक कुल 257 पारियों में 8,056 रन बनाए हैं. वहीं, विराट ने जीत के दौरान टी-20 में अबतक कुल 7,958 रन बनाने में सफलता पाई है. यानी इस मामले में भी रोहित ने विराट कोहली को पछाड़ कर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है.

टीम जीत के दौरान सबसे ज्यादा टी-20 रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most T20 runs in Winning Cause)

8,975 – क्रिस गेल (220 पारी)

8,879 – एलेक्स हेल्स (272 पारी)

8,291 – शोएब मलिक (302 पारी)

8,056* – रोहित शर्मा (257 पारी)

7,958 – विराट कोहली (207 पारी)

7,699 – डेविड वार्नर (199 पारी)

वहीं, आईपीएल 2025 के 41वें मैच में की बात करें तो मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए थे जिसके बाद मुंबई ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मुंबई की ओर से गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. बोल्ट को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.