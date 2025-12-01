विज्ञापन
IND vs SA: विराट कोहली के धमाकेदार शतक को देख रोहित शर्मा उछल पड़े, ‘टपोरी’ रिएक्शन ने मचाई खलबली, Video

Rohit Sharma on Virat Kohli Century: कोहली के शतक को देखकर रोहित उछल पड़े और जोश में ताली बजाते हुए नजर आए. यही नहीं रोहित ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया वह वायरल है

IND vs SA: विराट कोहली के धमाकेदार शतक को देख रोहित शर्मा उछल पड़े, ‘टपोरी’ रिएक्शन ने मचाई खलबली, Video
Rohit Sharma Viral reaction on Virat Kohli Century

Rohit Sharma reaction on Virat Kohli  Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शानदार 135 रन की पारी खेली. कोहली की पारी दम पर भारतीय टीम 349 रन बना पाई और आखिर में 17 रन से मैच जीतने में सफल रही. बता दें कि मैच में कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया. जब कोहली ने शतक जमाया तो रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोहली के शतक को देखकर रोहित उछल पड़े और जोश में ताली बजाते हुए नजर आए. यही नहीं रोहित ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया वह वायरल है. रोहित ने खड़े होकर ताली जरूर बजाई लेकिन गुस्से से कुछ कहते हुए भी नजर आए. रोहित का यह रिएक्शन चर्चा का विषय है. 

कोहली की सेंचुरी ने उन्हें एक ही फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में काफी आगे कर दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 51 सेंचुरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के बाद रोहित और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की पार्टनरशिप की.  यह कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में 83वीं सेंचुरी भी थी. कोहली अब तेंदुलकर से 17 सेंचुरी पीछे हैं, जिनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी हैं. 

