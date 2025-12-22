'सरफराज कभी धोखा नहीं देगा', जिसने भारत को दिया दर्द, नकवी ने उसे Wrorld Cup के लिए पाक टीम का बनाया मेंटॉर!

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि एक अन्य वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. बीते 21 दिसंबर को दुबई स्थित आईसीसीए स्टेडियम में अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच खेला गया. जहां पाक टीम 191 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. ग्रीन टीम की इस बड़ी जीत का क्रेडिट सरफराज को दिया जा रहा है. क्योंकि टूर्नामेंट के लिए उन्हें पाकिस्तान अंडर 19 टीम का मेंटर नियुक्त किया गया था.

सरफराज कभी धोखा नहीं देता

पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह मोहसिन नकवी के सामने चीख चीखकर कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता है. प्लीज उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का मेंटर नियुक्त कर दीजिए.

वायरल हो रहे वीडियो में फैन को कहते हुए सुना जा सकता है, 'एक रिक्वेस्ट है. सर सरफराज कभी धोखा नहीं देगा. उन्होंने हमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी. आज हमने एक और खिताब जीता है. कृपया उन्हें टी20 वर्ल्ड कप (2026) के लिए मेंटर बना दीजिए. प्लीज.' फैन की यह बात सुनकर नकवी भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए और अंगूठा ऊपर करते हुए कहा सरफराज फिक्स है.'

पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला बीते रविवार को दुबई में खेला गया था. जहां पाक टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर मिन्हास (172) की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत 347 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम 156 रनों पर ढेर हो गई. नतीजन टीम को 191 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- जैकब डफी ने बदल दिया 40 साल पुराना न्यूजीलैंड क्रिकेट का इतिहास, यह कारमाना करने वाले बने पहले गेंदबाज