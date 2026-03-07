विज्ञापन
जंग के बीच तेल की कीमतों में लगी आग, अब जरा इन धमाकेदार इलेक्ट्रि्क कारों पर डालें नजर

Electric Vehicles India: इजरायल-ईरान तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करने का सोच रहे हैं तो भारत की टॉप EV ऑप्शंस के बारे में जानिए.

Electric Vehicles India: मिडिल ईस्ट में इजरायल-ईरान के बीच जंग चरम पर है. इस बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है. अगर ये स्थिति लंबे समय तक चलती है तो फिर देश में आम लोगों का बजट बिगड़ सकता है. महंगे तेल को देखते हुए कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो सकते हैं. साल 2026 में कई धमाकेदार नई ईवी गाड़ियां लॉन्च हुईं हैं, जो ग्राहकों की पहली पंसद बन सकती हैं. 

महिंद्रा XEV 9e

अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो तकनीक के साथ-साथ अपनी जानदार बॉडी के लिए भी फेमस हो, तो महिंद्रा की यह कार आपके लिए है. अपनी दमदार बैटरी के साथ यह कार आसानी से 450-500 किमी का सफर तय करती है. इसकी खासियत है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप. इतना ही नहीं यह गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पलक झपकते ही पकड़ लेती है. इसकी डिजाइन इतनी शार्प है कि सड़क पर हर कोई मुड़कर देखेगा.

मारुति सुजुकी ई-विटारा

मारुति ने साल 2026 की शुरुआत में ईवी सेगमेंट में अपनी एंट्री कर ली है. ई-विटारा सिर्फ एक कार नहीं बल्कि ग्राहकों का भरोसा है. इसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद है. खास फीचर्स की बात करें तो इसमें फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए भी खास बनाता है. साथ ही, इसका डैशबोर्ड पूरी तरह से डिजिटल है.

टाटा पंच ईवी

देश की सबसे सेफ माइक्रो-एसयूवी अब इलेक्ट्रिक अवतार में भी धूम मचा रही है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट में दमदार ईवी चाहते हैं. पंच ईवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें लॉन्ग रेंज मॉडल करीब 421 किमी की रेंज देता है. वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे फीचर्स इसे एक प्रीमियम फील देते हैं.

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर

टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप का यह नया चमत्कार है. जापानी तकनीक और शानदार मजबूती का मेल है यह कार. रेंज के लिए यह कार भी 400-500 किमी के बीच की बेहतरीन रेंज ऑफर करती है. खास फीचर्स के लिए टोयोटा की यह ईवी अपने स्मूथ सस्पेंशन और केबिन कंफर्ट के लिए जानी जाती है. इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स और फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा दी है.

