अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, 98 रन और सचिन, कोहली, द्रविड़ के क्लब में शामिल हो जाएंगे 'हिटमैन'

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर 2025 से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज के दौरान सभी की निगाहें अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के ऊपर टिकी रहेंगी. आगामी सीरीज में वह ऑस्ट्रेलिया वाली लय में नजर आए तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20, 000 या 20, 000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड कुछ ही बल्लेबाजों के नाम दर्ज है. आगामी सीरीज में रोहित 98 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20, 000 या 20, 000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

फिलहाल भारत के इन 3 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है 20, 000 या 20, 000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

खबर लिखे जाने तक फिलहाल भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 20, 000 या 20, 000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज है. सचिन ने देश के लिए 782 पारियों में 48.52 की औसत से 34357, विराट कोहली ने 620 पारियों में 52.21 की औसत से 27673 और राहुल द्रविड़ ने 599 पारियों में 45.57 की औसत से 24064 रन बनाए हैं.

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

रोहित शर्मा भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. मगर उन्होंने 20,000 के आंकड़े को अभी नहीं छूआ है. 2007 से खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने कुल 502 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 535 पारियों में 42.43 की औसत से 19902 रन निकले हैं.

50 शतक लगा चुके हैं रोहित

रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक और 109 अर्धशतक दर्ज है. 264 रनों की खेली गई पारी उनकी अबतक की सर्वोच्च पारी है. रोहित के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में 642 छक्के और 1922 चौके निकले हैं.

