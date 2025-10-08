विज्ञापन
विशेष लिंक

चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के पीछे गौतम गंभीर नहीं, राहुल द्रविड़ का हाथ, रोहित शर्मा ने बताया

Rohit Sharma's Special Mention For Rahul Dravid On ICC Titles: रोहित ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह के दौरान कहा ,‘‘ मुझे वह टीम पसंद है और उसके साथ खेलना भी,  हम सभी इस सफर में कई साल से थे.  यह एक या दो साल का काम नहीं था. बहुत सालों से काम चल रहा था. ''

Read Time: 3 mins
Share
चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के पीछे गौतम गंभीर नहीं, राहुल द्रविड़ का हाथ, रोहित शर्मा ने बताया
Rohit Sharma's on Champions Trophy 2025:
  • रोहित ने कहा कि द्रविड़ के कोचिंग कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद की
  • भारत ने 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में हार के बाद 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती
  • रोहित ने बताया कि टीम ने जीतने के लिए एक साझा सोच अपनाई और आत्मसंतुष्टि से बचकर खुद को चुनौती दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma on Rahul Dravid: रोहित शर्मा ने मंगलवार को कहा कि पूर्व कोच राहूल द्रविड़ के कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं का पालन करने की वजह से भारतीय टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली. रोहित और राहुल के कार्यकाल में भारत ने 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार से उबरते हुए 2024 टी20 विश्व कप जीता. इसके बाद भारतीय टीम ने 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी जीती.  रोहित ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह के दौरान कहा ,‘‘ मुझे वह टीम पसंद है और उसके साथ खेलना भी,  हम सभी इस सफर में कई साल से थे.  यह एक या दो साल का काम नहीं था. बहुत सालों से काम चल रहा था. ''

उन्होंने कहा ,‘‘ हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे लेकिन जीत नहीं सके. तभी सभी ने तय किया कि हमें कुछ अलग करना होगा और इसे देखने के दो तरीके हैं.'' उन्होंने कहा ,‘‘हमेशा यही विचार आता है कि ऐसा किया जाए और फिर जाकर वैसा ही किया जाए. यह एक या दो खिलाड़ियों से नहीं हो सकता.  हमें चाहिए था कि सभी इस विचार को अपनायें और यह सभी की ओर से अच्छा था. ''

चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के लिये एक स्मृति चिन्ह पाने वाले रोहित ने कहा ,‘‘ उस प्रतियोगिता (चैंपियंस ट्रॉफी) में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने यह सोचा कि कैसे मैच जीते जाये और कैसे खुद को चुनौती दी जाए और आत्मसंतुष्ट न हों तथा किसी भी चीज को हल्के में न लें.''

उन्होंने कहा ,‘‘ जब हम टी20 विश्व कप की तैयारी कर रहे थे तो मुझे और राहुल भाई को इस प्रक्रिया से काफी मदद मिली.  हमने उसे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी बरकरार रखा.'' भारत ने जब चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो टीम के मुख्य कोच द्रविड़ नहीं बल्कि गौतम गंभीर थे.  आगामी आस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम की कमान रोहित नहीं बल्कि शुभमन गिल के पास होगी. 

रोहिन ने कहा ,‘‘ मुझे जब भी मौका मिला मैने तीनों प्रारूपों में अच्छा खेलने की कोशिश की. मुझे आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है. वहां क्रिकेट खेलना काफी चुनौतीपूर्ण होता है ।वहां खेलने का काफी अनुभव है तो पता है कि कैसे खेलना है.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Gurunath Sharma, Cricket, Gautam Gambhir, India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com