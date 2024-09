Rohit Sharma: इतिहास के दहलीज पर रोहित शर्मा, 10 रन की दरकार, बन जाएंगे खास कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज

Rohit Sharma Will Make Record As Soon As He Scores 10 Runs: टेस्ट और वनडे में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला मौजूदा समय में जमकर चल रहा है. हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ संपन्न हुए वनडे सीरीज का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन 'हिटमैन' रोहित शर्मा का बल्ला यहां खूब चला था. टीम इंडिया को अगले कुछ महीनों में कई बड़े सीरीज खेलने हैं. यहां भी उनका बल्ला चलता है तो वह कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

इन्हीं खास उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि यह है कि वह आगामी मैच में महज 10 रन बनाते ही जारी साल में 1000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे. फिलहाल बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने 2024 में 990 रन बनाए हैं.

2024 में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन

'हिटमैन' रोहित शर्मा ने भारत के लिए 2024 में टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर कुल 20 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 25 पारियों में 45.00 की औसत से 990 रन निकले हैं. इस दौरान उनका 95.00 का स्ट्राइक रेट रहा है. जारी साल में उनके बल्ले से अबतक कुल 3 शतक और 6 अर्धशतक देखने को मिले हैं.

पथुम निसांका टॉप पर

जारी साल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टॉप पर फिलहाल श्रीलंकाई बैटर पथुम निसांका चल रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम के लिए 23 मैच खेलते हुए 25 पारियों में 54.04 की औसत से 1135 रन ठोके हैं. इस बीच उनके बल्ले से 4 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं.

2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

1135 रन - पथुम निसांका - श्रीलंका

1111 रन - कुसल मेंडिस - श्रीलंका

1033 रन - यशस्वी जायसवाल - भारत

990 रन - रोहित शर्मा - भारत

986 रन - जो रूट - इंग्लैंड

