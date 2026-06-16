रोहित शर्मा का डबल धमाल, द्रविड़ छूटेंगे पीछे, सचिन-कोहली के क्लब में लेंगे एंट्री

इकाना स्टेडियम में जब भारत-अफगानिस्तान दूसरे वनडे में भिड़ेंगे तो शुभमन गिल एंड कंपनी की नजर सीरीज अपने नाम करने की होगी. भारतीय टीम ने धर्मशाला में हुए बारिश से बाधित मुकाबले को जीता था. इस मुकाबले में रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और 16 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन इकाना में उनकी नजर दो मेगा रिकॉर्ड पर होगी. एक तो रोहित सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे और दूसरा रोहित लिस्ट ए में 14 हजार रनों के आंकड़े को छूएंगे.

राहुल द्रविड़ को छोड़ेंगे पीछे

रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में अभी संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं. इन दोनों ने 509 मैच खेले हैं. इन मुकाबलों में एशिया और आईसीसी के लिए खेले मुकाबले भी शामिल है. रोहित ने इन मैचों में 20125 रन बनाए हैं, जबकि द्रविड़ के नाम 24208 रन है. बुधवार को जैसे ही रोहित मैदान पर कदम रखेंगे, वैसे ही वो राहुल को पीछे छोड़ इस मामले में 9वें स्थान पर आ जाएंगे. सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान 664 मैच खेले हैं. जबकि दूसरे स्थान पर जयवर्धने हैं, जिनके नाम 652 मैच है.

लिस्ट ए में पूरे होंगे 14 हजार रन

रोहित शर्मा ने 356 लिस्ट ए मैचों में 13990 रन बनाए हैं. अगर अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में वह 10 रन और बना लेते हैं तो उनके लिस्ट ए में 14 हजार रन पूरे हो जाएंगे. ऐसा करते ही रोहित भारत के पांचवें बल्लेबाज होंगे, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में इस मुकाम को छुआ है. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ही ऐसा कर पाए हैं. रोहित ओवरऑल इस आंकड़े को छूने वाले 26वें खिलाड़ी होंगे.

लिस्ट ए में सर्वाधिक रन- भारतीय बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर- 551 मैच- 21999 रन

विराट कोहली- 347 मैच- 16447 रन

सौरव गांगुली- 437 मैच- 15622 रन

राहुल द्रविड़- 449 मैच- 15271 रन

रोहित शर्मा- 356 मैच- 13990 रन

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