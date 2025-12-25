विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ने रोहित शर्मा को ही IPL की ऑल टाइम प्लेइंग XI में नहीं दिया मौका

क्रिस जॉर्डन ने आईपीएल की ऑल टाइम प्लेइंग XI का चुनाव किया है. जहां उन्होंने रोहित शर्मा को अपनी प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया है.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ने रोहित शर्मा को ही IPL की ऑल टाइम प्लेइंग XI में नहीं दिया मौका
Rohit Sharma
  • आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने मिनी ऑक्शन में अपनी कमजोरियों को दूर कर संतुलित टीम तैयार की है
  • पूर्व एमआई क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग इलेवन टीम का ऐलान किया है
  • जॉर्डन की टीम में रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली जबकि विराट कोहली और क्रिस गेल सलामी बल्लेबाज हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईपीएल 2026 (IPL 2026) के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर देश में आगामी सीजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. सभी टीमों ने मिनी ऑक्शन में अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया है. जिसके बाद लगभग सभी टीमें अब संतुलित भी नजर आ रही हैं. आईपीएल 2026 का रोमांच शुरू हो. उससे पहले एमआई के पूर्व क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) ने आईपीएल की ऑल टाइम अपनी टीम का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया है. उन्होंने अपनी टीम में अपने ही पूर्व कप्तान को जगह नहीं दी है.

दरअसल, क्रिस जॉर्डन आईपीएल में रोहित शर्मा की अगुवाई में एमआई की तरफ से शिरकत कर चुके हैं. मगर ऑल टाइम अपनी आईपीएल प्लेइंग इलेवन में उन्होंने रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है. टीम में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्रिस गेल और विराट कोहली को शामिल किया है. इसके अलावा मध्यक्रम में उन्होंने सूर्यकुमार यादव, सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधरों को जगह दी है.

जॉर्डन ने अपनी टीम में विकेट कीपर खिलाड़ी के तौर पर एमएस धोनी को शामिल किया है. इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने टीम में हार्दिक पंड्या और सुनील नरेन को शमिल किया है. ये दोनों ही खिलाड़ी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कहर ढाने में माहिर हैं.

मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा को शामिल किया है. ये दोनों ही गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में माहिर हैं. वहीं स्पिनर के तौर पर उन्होंने युजवेंद्र चहल को टीम में मौका दिया है.

क्रिस जॉर्डन की ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग इलेवन

क्रिस गेल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और युजवेंद्र चहल.

यह भी पढ़ें- VIDEO: स्कूल बैग में 'वड़ा पाव' लेकर स्टेडियम पहुंचा फैन, रोहित शर्मा के प्रतिक्रिया ने लूट ली महफिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Indians, Rohit Gurunath Sharma, Christopher James Jordan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now