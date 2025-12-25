VIDEO: स्कूल बैग में 'वड़ा पाव' लेकर स्टेडियम पहुंचा फैन, रोहित शर्मा के प्रतिक्रिया ने लूट ली महफिल

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शिरकत कर रहे मुंबई के क्रिकेटर रोहित शर्मा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां मैदान में वह क्षेत्ररक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दर्शक दीर्घा में मैच का लुत्फ उठा रहे फैंस ने उनसे कुछ ऐसा सवाल किया कि वह वीडियो रातोंरात सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह जब मैदान में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे. उसी दौरान उनके पीछे दर्शक दीर्घा में खड़ा एक फैन उनसे पुछता है, 'रोहित भाई वड़ा पाव खाओगे क्या?' तभी दूसरा फैन कहता है, 'बैग में पड़ा है.' अपने साथी के हां में हां मिलाते हुए पहला फैन कहता है, 'स्कूल बैग में पड़ा है. देख लो इधर.' इसके बाद रोहित ने जो किया. उसे देख हर कोई खुशी से झूम उठा. उन्होंने गुस्सा करने के बजाय प्यार से हाथ हिलाया. उनके इस प्यार को देख फैंस खुशी से झूम उठे.

सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में उतरे थे रोहित शर्मा

आपको बता दें कि रोहित शर्मा करीब सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में बीते कल (24 दिसंबर 2025) उतरे थे. मैच के दौरान वो पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त नजर आए. मुंबई की तरफ से पारी का आगाज करते हुए वह सिक्किम के खिलाफ शतक लगाने में कामयाब रहे. टीम के लिए उन्होंने मैच के दौरान कुल 94 गेंदों का सामना किया. इस बीच 164.89 की स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 18 चौके और 9 छक्के देखने को मिले.

मुंबई को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो जयपुर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम की टीम 50 ओवरों में 236/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आशीष थापा ने 87 गेंद में 79 रन की सर्वाधिक पारी खेली. थापा के अलावा के साई सात्विक और क्रांति कुमार ने क्रमशः 34-34 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 237 रनों के लक्ष्य को मुंबई की टीम ने 30.3 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. रोहित शर्मा ने 155 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा अंगकृष रघुवंशी ने 58 गेंद में 38 रनों का योगदान दिया.

