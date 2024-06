Rohit Sharma: "हमें जो करना था...", ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा ऐलान

Rohit Sharma After Win vs AUS; India Qualify for Semifinal: कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के तूफानी अर्धशतक के बाद अर्शदीप सिंह की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के ग्रुप एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ (Team India Beat Aus Qualify for Semifinal) सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत सुपर आठ (T20 WC 2024 Points Table) के अपने तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ शीर्ष पर रहा और सेमीफाइनल (IND vs ENG T20 WC 2024 Semifinal) में 27 जून को इंग्लैंड से भिड़ेगा. ग्रुप एक से अब भी ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों के पास अंतिम चार के लिए क्वालीफाई करने का मौका है.

The second semi-final is locked in 🔐



India and England will battle it out in Guyana for a place in the #T20WorldCup Final 2024 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/doRvgvLOiA — ICC (@ICC) June 24, 2024

भारत के 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (76 रन, 43 गेंद, नौ चौके, चार छक्के) के अर्धशतक और उनकी कप्तान मिशेल मार्श (37) के साथ दूसरे विकेट की 81 और ग्लेन मैक्सवेल (19) के साथ तीसरे विकेट की 41 रन की साझेदारी के बावजूद सात विकेट पर 181 रन ही बना सका.

ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद कप्तान रोहित ने कहा

यह संतोषजनक है. हम ऑस्ट्रेलिया और उनके द्वारा लाए जाने वाले खतरे को जानते हैं. एक टीम के रूप में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हमें जो करना था, वह करते रहे. एक टीम के रूप में हमें अच्छा आत्मविश्वास मिला है. 200 एक अच्छा स्कोर है, लेकिन जब आप यहां खेल रहे होते हैं, जहां हवा एक बड़ा कारण होती है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम परिस्थितियों के साथ वास्तव में अच्छी तरह से पेश आए और यह व्यक्तिगत रूप से अपना काम करने के बारे मेंभी था. यह सही समय पर विकेट लेने के बारे में था. कुलदीप (Rohit Sharma on Kuldeep Yadav Bowling) के बारे में बात करते हुए रोहित ने कहा "हम जानते हैं कि उनमें कितनी ताकत है, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने की जरूरत है. न्यूयॉर्क में, सीमर के अनुकूल विकेट थे. उन्हें बाहर होना पड़ा, लेकिन हम जानते थे कि यहां उनकी बड़ी भूमिका है.

सेमीफाइनल के बारे में रोहित ने कहा

हम कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं, एक ही तरह से खेलते हैं और समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है. खुलकर खेलें और आगे क्या होने वाला है, इस बारे में ज्यादा न सोचें. सामने वाली टीम के बारे में न सोचें. हम लगातार ऐसा कर रहे हैं, बस इसे जारी रखने की जरूरत है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ खेलने के बारे में रोहित ने कहा "यह एक अच्छा मैच होगा, एक टीम के रूप में हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलता है.