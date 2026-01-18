'कोहली होता तो उसका बाप भी सिंगल लेता', स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म को किया बेइज्जत तो भड़का पूर्व पाकिस्तानी

Basit Ali on Steve Smith vs Babar Azam: बीबीएल के एक मैच के दौरान बाबर आजम को बेइज्जत किया गया जिसके बाद पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी बासित अली ने कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है. दरअसल, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच मैच के दौरान, बाबर, जो 40 रन के आस-पास बैटिंग कर रहे थे, 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेना चाहते थे. लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया, जिससे बाबर साफ तौर पर नाराज़ हो गए. इसके बाद स्मिथ ने अगले ओवर में 32 रन ठोक दिए थे. वहीं, दूसरी ओर बाबर 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए और उन्होंने अपनी निराशा ज़ाहिर करने के लिए अपने बल्ले से बाउंड्री पर बल्ला भी मारा था.

इस घटना के बाद, इस बारे में काफी चर्चा हुई और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा कि उनका मानना ​​है कि स्मिथ ने अपने हाव-भाव से बाबर का 'अपमान' किया, अकमल ने यू- ट्यूब पर कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि स्मिथ ने तेज़ सेंचुरी बनाई. वह बाबर को पहले ही बता सकते थे कि गेंद पर 'सिंगल मत लो'. इस तरह नहीं. यह अपमान है." उन्होंने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अगर सिडनी सिक्सर्स बाबर से खुश नहीं हैं, तो उसे टीम से निकाल दें। इस तरह उसका अपमान न करें। उसे बाहर बिठा दें."

हालांकि, दूसरी ओर पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा कि "इस पूरी घटना के लिए बाबर ही ज़िम्मेदार थे और यह भी कहा कि अगर विराट कोहली ने सिंगल मांगा होता, तो स्मिथ भारत के स्टार बल्लेबाज़ को मना नहीं करते." बासित अली ने कहा, "स्मिथ ने अगले ओवर में यह साबित किया, एक समय तो मुझे लगा कि वह उस ओवर में 6 छक्के मार देंगे, लेकिन अगर विराट कोहली बाबर आज़म की तरह सिंगल लेना चाहते, तो स्टीव स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता."

बासित ने कहा, "आपने अपने खेल से अपनी कीमत खुद कम कर ली है. इससे पाकिस्तान का नाम खराब नहीं हुआ है. जो लोग ऐसा कहते हैं, वे बेवकूफ हैं. बाबर बिग बैश खेलने गया क्योंकि उसे वहां बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे नहीं भेजा था."