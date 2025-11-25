विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खास भूमिका निभाएंगे रोहित शर्मा, आईसीसी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Rohit Sharma tournament ambassador for ICC T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एंबेसडर बनाया है.

Read Time: 3 mins
Share
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खास भूमिका निभाएंगे रोहित शर्मा, आईसीसी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Rohit Sharma: T20 वर्ल्ड कप 2026 में खास भूमिका निभाएंगे रोहित शर्मा
  • ICC ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एंबेसडर नियुक्त किया है.
  • T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी.
  • रोहित शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 32.01 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma tournament ambassador for ICC T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एंबेसडर बनाया है. टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने रोहित शर्मा की अगुवाई में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. पिछली बार की ही तरह इस बार भी टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. टीमें पहले लीग स्टेज खेलेंगी और सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करेंगी. इसके बाद सुपर-8 में टॉप पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी. रोहित शर्मा का टी20 अंतरराष्ट्रीय में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने भारत के लिए 32.01 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं. रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था.

रोहित शर्मा उन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने दो टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं. साल 2007 में भारत ने अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीता था और रोहित उस टीम का हिस्सा थे. इसके बाद भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.

टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर बनने पर रोहित शर्मा ने कहा,"मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. खेलते समय (अभी भी एक सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते), किसी को भी क्रिकेट में एंबेसडर के रूप में नामित नहीं किया गया है. उम्मीद है कि पिछले साल की तरह ही जादू पैदा करूंगा. आईसीसी ट्रॉफी जीतने का बड़ा काम: व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है. क्रिकेट में 18 साल पूरे कर लिए हैं. करियर की शुरुआत में दो आईसीसी ट्रॉफी जीतीं और फिर पिछले कुछ सालों में कुछ और. लेकिन हमें याद है कि बीच के वर्षों में हम एक टीम और प्रबंधन के रूप में आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए कितने बेताब थे."

अगले साल टी20 विश्व कप में अपने खिताब की रक्षा में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होने के बारे में बात करते हुए, रोहित शर्मा कहते हैं,"यह थोड़ा अलग महसूस होगा. अब घर पर बैठकर क्रिकेट देखने की आदत हो गई है."

वहीं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा,"यह घोषणा करना मेरे लिए सम्मान की बात है कि रोहित शर्मा भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट एंबेसडर हैं. इस आयोजन के लिए 2024 टी20 विश्व कप के विजेता कप्तान और अब तक सभी नौ संस्करणों में खेलने वाले खिलाड़ी से बेहतर कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है."

रोहित ने आगे कहा,"टूर्नामेंट का भारत में वापस आना और मेरे लिए एक बार फिर टूर्नामेंट से जुड़ना बहुत अच्छा है, इस बार ब्रांड एंबेसडर के रूप में एक नई क्षमता में." "मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके पास यादगार समय होगा और वे ढेर सारी यादें वापस लेते हुए भारत के आतिथ्य का आनंद लेंगे."

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, 7 फरवरी से होगा आगाज, 8 मार्च को होगा फाइनल, 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान

यह भी पढ़ें: ICC T20 WC 2026 Schedule: 7 फरवरी से शुरुआत, 15 को पाकिस्तान से भिड़ंत, ऐसा है भारत के टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now