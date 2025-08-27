रोहित शर्मा- विराट कोहली के लिए होगी Yo-Yo Test की चुनौती, जानिए कब BCCI जांचेगी फिटनेस

Rohit Sharma undergo fitness tests including the Yo Yo Test : भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय टीम में खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट और यो-यो टेस्ट की चुनौती को पार करना होगा. रोहित के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अगस्त के आखिरी हफ्ते में यो-यो टेस्ट देंगे.रेवस्पोर्ट्ज़ के रिपोर्ट के अनुसार, यह टेस्ट 30-31 अगस्त को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित किया जाएगा. पूर्व कप्तान विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट की तारीख की घोषणा अभी बाकी है. यह टेस्ट इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ की तैयारियों का हिस्सा है.

पूर्व कप्तान विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट की तारीख की घोषणा अभी बाकी है

दूसरी ओर विराट कोहली के लिए अभी यो-यो टेस्ट की तारीख की घोषणा नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि सितंबर में कोहली फिटनेस और यो-यो टेस्ट देने के लिए भारत आ सकते हैं. रोहित IPL 2025 के के बाद से मैदान से बाहर हैं, संभावित वापसी के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बता दें कि रोहित शर्मा 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के वनडे मैचों में खेल सकते हैं.

ये मैच 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में भारत की अगुवाई करने से पहले उनके अभ्यास मैच होंगे. वहीं, इन मैचों को कोहली खेंलेगे या नहीं, इस बारे में कोई अपटेड सामने नहीं आया है.

क्या है यो-यो टेस्ट (What is Yo-Yo Test)

यो-यो टेस्ट एक फिटनेस आंकने की एक प्रक्रिया है जो खिलाड़ी की क्षमता, सहनशक्ति और रिकवरी को मापता है. इसमें 20 मीटर की दूरी पर रखे गए दो मार्करों (B और C) के बीच दौड़ना शामिल है. एक बीप की आवाज खिलाड़ियों को दौड़ने का संकेत देती है. खिलाड़ियों को पहली बीप के साथ दूसरे मार्कर (C) की ओर दौड़ना होता है, जबकि उन्हें दूसरी बीप से पहले वापस (B) लौटना होता है. मार्कर A रिकवरी के लिए निर्धारित है. भारत टीम में बेंचमार्क यो-यो टेस्ट स्कोर 16.1 (स्पीड) निर्धारित किया गया है.