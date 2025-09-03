"टीवी पर कहना सही नहीं ..." रॉबिन उथप्पा का खुलासा, इस वजह से टूट गए थे विराट कोहली से रिश्ते

Robin Uthappa on Relation With Virat Kohli: साल 2019 वनडे वर्ल्ड की यादें भारतीय फैंस से जेहन में अभी ताजा होंगी. सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों भारत को मिली हार और बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड का विश्व विजेता बनना शायद ही कोई फैन भूला होगा. इस वर्ल्ड कप के दौरान भी खूब विवाद हुए थे. भारतीय टीम के चयन से पहले नंबर-4 की भूमिका के लिए अंबाती रायडू की जगह पक्की मानी जा रही थी, लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ तो उसमें रायडू नहीं थे. विजय शंकर को टीम में जगह दी गई थी और इसके बाद रायडू के '3डी' प्लेयर वाले ट्वीट ने तहलका मचा दिया था.

इस मामले पर जब रॉबिन उथप्पा ने एक इंटरव्यू में कुछ बोला तो उससे विराट कोहली खफा हो गए. उथप्पा ने रायडू को टीम में शामिल ना किए जाने पर अपनी बात रखी थी, लेकिन अनजाने में ही विराट कोहली के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया था. उथप्पा ने उस पॉडकास्ट में रायडू और युवराज के मामले को संभालने को लेकर विराट कोहली की कप्तानी की खुले तौर पर आलोचना की थी. बता दें, 2019 वर्ल्ड कप से युवराज सिंह को ड्रॉप कर दिया गया था.

वहीं अब रॉबिन उथप्पा ने इस मामले पर अपनी बात कही है. उथप्पा की मानें तो बातचीत का फोक्स रायडू थे ना कि कोहली. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा है कि उन्हें नेशनल टेलीविजन पर कुछ भी कहने से पहले विराट कोहली से बात करनी चाहिए थी. उन्हें लगता है कि अगर वह ऐसा करते, तो उनके रिश्ते के लिए बेहतर होता.

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा इस मामले को लेकर कहा,"मेरी मंशा विराट के खिलाफ कुछ भी कहने की नहीं थी. मुझसे सवाल पूछा गया, जिस पर मैंने अपनी बात कही. मैंने विराट की भावनाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया था."

उथप्पा ने कहा है,"मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने पहले कहा था, उसने विराट के साथ मेरे रिश्ते को प्रभावित किया. मैंने देखा कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान अंबाती रायुडू क्या झेल रहे थे, और मैंने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी. लेकिन मैंने कभी भी विराट से इस बारे में चर्चा नहीं की. मुझे नेशनल टेलीविजन पर कहने से पहले सीधे उनसे बात करनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि अगर मैंने उन टिप्पणियों से पहले विराट से बात की होती, तो हमारे रिश्ते के लिए बेहतर होता. बिना उन्हें समझाने का मौका दिए टीवी पर कहना सही नहीं था."

