कोलेजन की कमी के ये हैं लक्षण, खाइए ये चीजें 15 दिन में आप भी दिखने लगेंगी 20 साल की

Signs of collagen deficiency: कम उम्र में स्किन बूढ़ी दिखने लगे तो यह कोलेजन की कमी का संकेत है. सही लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और स्किनकेयर से आप लंबे समय तक जवां और हेल्दी त्वचा पा सकते हैं.

स्‍क‍िन कम उम्र में ही बूढ़ी दिखने लगे तो समझ जाएं क‍ि यह कोलेजन की कमी है

Signs Of Collagen Deficiency: अगर आपकी त्वचा कम उम्र में ही ढीली, बेजान और झुर्रियों से भरी दिखने लगे तो यह सामान्य नहीं है. इसका एक बड़ा कारण है कोलेजन (Collagen) की कमी. कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन को लचीला (elastic) और जवां बनाए रखता है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान और स्ट्रेस के कारण इसकी मात्रा घटने लगती है, जिससे समय से पहले एजिंग साइन्स दिखने लगते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए कोलेजन घटने के कारण | how to increase collagen

नींद की कमी और स्ट्रेस | collagen for skin

वरिष्ठ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. बताते हैं कि जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते या लगातार तनाव में रहते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है. यह कोलेजन प्रोडक्शन को कम करता है और स्किन की नेचुरल रिपेयर प्रक्रिया को धीमा कर देता है.

धूप में ज्यादा देर रहना | How to Protect Collagen

तेज धूप और UV किरणें त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं और कोलेजन फाइबर्स को तोड़ देती हैं. इसका नतीजा – स्किन जल्दी ढीली और रुखी दिखने लगती है.

प्रोसेस्ड फूड और चीनी | collagen boosting foods

मीठा और जंक फूड खाने से शरीर में ग्लाइकेशन प्रोसेस होती है, जिससे स्किन की बनावट बिगड़ जाती है. झुर्रियां और फाइन लाइन्स जल्दी आने लगती हैं.

स्मोकिंग और अल्कोहल | Collagen Deficiency Symptoms

सिगरेट और शराब में मौजूद टॉक्सिन्स खून के बहाव को प्रभावित करते हैं और फ्री रेडिकल्स बनाते हैं. यह कोलेजन को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं.

गलत स्किनकेयर प्रोडक्ट्स | Skin Aging Signs

हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स स्किन की नेचुरल लेयर को हटाकर कोलेजन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा माइल्ड और डर्मेटोलॉजिस्ट-एप्रूव्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.

स्किन में कोलेजन कैसे बचाएं? | Collagen Deficiency

  • रोजाना सनस्क्रीन लगाएं और धूप से स्किन को प्रोटेक्ट करें.
  • 7–8 घंटे की नींद लें और स्ट्रेस को कम करें.
  • डाइट में प्रोटीन और विटामिन C से भरपूर फूड्स शामिल करें.
  • स्किनकेयर रूटीन में कोलेजन-बूस्टिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.
  • धूम्रपान और अल्कोहल से दूरी बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

