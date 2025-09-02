पैर में सूजन किस विटामिन की कमी से होती है?

Vitamin to Eliminate Swollen Legs and Ankles: कई लोग हर वक्त पैरों या टखनों में रहने वाली सूजन से परेशान रहते हैं. आमतौर पर ज्यादा नमक खाने, दिल या किडनी से जुड़ी बीमारी होने पर पैरों में सूजन रहती है. हालांकि, इन सब से अलग एक खास विटामिन की कमी के चलते भी ऐसा हो सकता है. इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर क्या कहते हैं.

पैरों में क्यों होती है सूजन?

डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, बॉडी में विटामिन B1 की कमी के चलते भी ऐसा हो सकता है. इस खास विटामिन को थायमिन भी कहा जाता है. हमारे शरीर की सेल्स में एक 'सोडियम-पोटैशियम पंप' होता है जो पानी का संतुलन बनाए रखता है. जब यह पंप ठीक से काम नहीं करता है, तो पानी सेल्स के बाहर जमा होने लगता है. इससे पैरों में सूजन बढ़ने लगती है. इसके अलावा शुगर लेवल बढ़ने पर भी पैरों में सूजन बढ़ जाती है.

डॉक्टर बताते हैं, विटामिन B1 शरीर में मौजूद एक्सट्रा शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करता है. इसकी कमी से शुगर सही से टूट नहीं पाती है, जिससे शरीर में सूजन और कमजोरी बढ़ती है. वहीं, लंबे समय तक विटामिन बी 1 कमी रहने पर नसों को नुकसान होता है, साथ ही पैरों में जलन, झनझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्या भी बढ़ने लगती हैं.

इसके लिए डॉक्टर डाइट में साबुत अनाज, दालें, नट्स और हरी सब्जियां शामिल करने की सलाह देते हैं.

इसके अलावा ज्यादा चीनी और मैदा से बनी चीजें खाने से बचें.

अगर सूजन अधिक है, तो जांच के बाद आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, पैरों की सूजन सिर्फ थकान की वजह से नहीं होती, यह विटामिन B1 की कमी और ज्यादा शुगर खाने का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में इसे नजरअंदाज करने से बचें. समय रहते जांच कराएं और बॉडी में विटामिन बी 1 का लेवल सही बनाए रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.