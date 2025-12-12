IND vs SA: गौतम गंभीर के इस फैसले ने टीम इंडिया को हरवाया दूसरा T20, डेल स्टेन ने बताया

Dale Steyn on Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में भारत को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम को मिली हार ने फैन्स को निराश कर दिया. दूसरे टी-20 में भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरह से असफल नजर आए. यही काराण था कि साउथ अफ्रीका ने 213 रन का स्कोर खड़ कर दिया था. इसके बाद भारतीय टीम 162 रन ही बना सकी. भारत को मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन ने उस गलती की ओर इशारा किया जो भारतीय टीम ने दूसरे टी-20 मैच में किया था. स्टेन ने कहा कि, अक्षर पटेल को सूर्या से पहले भेजना एक भारी गलती थी. डेल स्टेन ने गंभीर के इस फैसले को 'एक बड़ी गलती' बताया.

स्टेन ने कहा, "उसे आपका सबसे अच्छा बैटर होना चाहिए था, यह कोई ट्रायल-एंड-एरर वाली सिचुएशन नहीं है. मेरी राय में यह बस एक बड़ी गलती है. और हां, अक्षर बैटिंग कर सकता है, लेकिन उसे वहां भेजना उसे भेड़ियों के सामने फेंकने जैसा लगा.

स्टेन ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, "उसका रोल क्या था? अगर वह पहली बॉल से ही स्लॉग करने के लिए अंदर आता, तो ठीक था. या अगर अभिषेक पहले आउट हो जाता और आप लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते, तो वह भी समझ में आता. लेकिन एक राइट-हैंडर आउट हुआ, और आपके पास टॉप पर दो लेफ्ट-हैंडर हो गए. वहां बहुत सारे सवाल हैं. शायद एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसा साउथ अफ्रीका में हो रहा है. लेकिन आज रात, एक ऐसे मैच में जहां आप 2-1 से आगे हो सकते थे, मैं आपके बेस्ट बैटर भेजता और चीज़ों को सिंपल रखता."

भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों फ्लॉप

पहले मैच में महज 74 रन पर आउट होने वाली दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट पर 213 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसमें डिकॉक की 46 गेंद की पारी में सात छक्के और पांच चौके जड़े थे.

भारत ने पारी में 16 वाइड गेंद डाली और 22 अंतिरिक्त रन दिए जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केवल पांच अतिरिक्त रन दिए। इस तरह भारत ने अंतिम 10 ओवर में 123 रन लुटाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरूआत काफी खराब रही जिससे टीम उबर नहीं सकी और तिलक वर्मा (62 रन) के अर्धशतक के बावजूद 19.1 ओवर में 162 रन पर आउट हो गई. विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने 27 रन, अक्षर पटेल ने 21 रन और हार्दिक पंड्या ने 20 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के लिए आटेनील बार्टमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन और लुथे सिपमाला को दो दो विकेट मिले.