'कोई बुरी लत नहीं है', रविंद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा ने अपनी पति की तारीफ में ये क्या बोल गई?

Rivaba Jadeja: रिवाबा जडेजा ने अपने पति करिश्माई ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. रिवाबा ने अपने पति के बहुत अच्छे व्यवहार को हाईलाइट करने की कोशिश की है लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसने सुर्खियां बटोर ली है.गुजरात के द्वारका में एक इवेंट में बोलते हुए, उन्होंने क्रिकेट टीम की “बुराइयों” के बारे में बात की, साथ ही हाई-प्रोफाइल एथलीटों के सामने आने वाले नैतिक फैसलों को लेकर अपनी राय दी है.

रिवाबा जडेजा ने इवेंट में कहा, “मेरे पति, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने के लिए लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में ट्रैवल करना पड़ता है, इसके बावजूद, आज तक, उन्होंने कभी किसी तरह की लत या बुरी चीज़ को छुआ या उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं. टीम के बाकी सभी लोग बुरी आदतों में शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है."

रिवाबा जडेजा की बातें दुनिया भर में घूमने वाले एलीट क्रिकेटरों की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों पर फोकस थीं, उन्होंने कहा, “मेरे पति 12 साल से घर से दूर हैं; वह जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हैं - उन्हें क्या करना है. ” रिवाबा जडेजा की यह बात कि “बाकी टीम के सभी लोग बुरी आदतों में लिप्त हैं” ने एक बहस को छेड़ दिया. जिसके कारण सोशल मीडिया पर फैन्स इस बारे में बात कर रहे हैं.