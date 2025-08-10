क्या ऋषभ पंत टीम इंडिया के हैं बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज? आकाश चोपड़ा ने बताया

Aakash Chopra Big Statement: टीम इंडिया के होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत की पूरी दुनिया दीवानी है. उन्होंने बेहद ही कम समय में एक बड़ा नाम कमाया है. यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम का बेस्ट विकेटकीपर भी मानते हैं. लेकिन इतना जल्दी उन्हें बेस्ट विकेटकीपर कहना सही है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा जनवरी 2021 से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची निकाली है. जिसमें पंत सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

27 वर्षीय बल्लेबाज ने देश के लिए 2020-21 से 36 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 44.55 की औसत से सर्वाधिक 2673 रन निकले हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर कैप्टन शुभमन गिल का नाम आता है. जिन्होंने इस अवधि में 37 मैच खेलते हुए 41.35 की औसत से 2647 रन बनाए हैं.

यही नहीं उन्होंने भारतीय विकेटकीपरों का भी एक लिस्ट साझा किया है. जहां टीम इंडिया के लिए धोनी के बाद वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर नजर आ रहे हैं. माही ने देश के लिए रेड बॉल क्रिकेट में कुल 90 मुकाबले खेले. इस बीच वह 38.09 की औसत से 4876 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से छह शतक और 33 अर्धशतक निकले.

वहीं पंत ने 47 मुकाबलों में ही 44.50 की औसत से 3427 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से आठ शतक और 18 अर्धशतक आए हैं. यानी की वो देश के लिए वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सर्वाधिक शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कई अन्य आंकड़ों के माध्यम से पंत का हाल के सालों में वर्चस्व दिखाया है. जिसके आधार पर आखिर में उन्होंने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट में बंदा एकदम 24 कैरेट सोना है.'

