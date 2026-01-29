IND vs NZ: रिंकू सिंह का तहलका, एक मैच में 4 कैच लेकर रच दिया इतिहास, T20I में तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड

Rinku Singh Creates History: भारत को चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड ने 50 रन से हरा दिया. भले ही भारत को हार मिली लेकिन रिंकू सिंह ने बतौर फील्डर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, बता दें कि चौथे टी-20 मैच में रिंकू सिंह ने एक दो नहीं बल्कि 4 कैच लपके, 4 कैच लेकर बौतर फील्डर रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया. रिंकू भारतीय धरती पर एक T20I में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि अबतर भारतीय धरती पर किसी भी फील्डर ने एक टी-20 मैच में 4 कैच नहीं लिए थे, यह ऐसा पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने भारत में खेले गए एक टी-20 इंटरनेशनल मैच में 4 कैच लिए हों.

रिंकू ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

इसके साथ ही रिंकू सिंह नॉन-विकेट-कीपिंग फील्डर के तौर पर 3 कैच लेने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. रिंकू के चार कैच भारतीय ज़मीन पर नॉन-विकेट-कीपर फील्डर द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा कैच हैं. इसके अलावा रिंकू एक पारी में 4 कैच लेने वाले सिर्फ़ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, उनसे पहले अजिंक्य रहाणे ने भी एक पारी में चार कैच लिए थे.रहाणे ने यह कारनामा 2014 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ किया था. रिंकू न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में 4 कैच लेने वाले सिर्फ़ दूसरे नॉन-विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं, उनसे पहले पाकिस्तान के सैम अयूब ने 2024 में ऑकलैंड में ऐसा किया था.

भारतीय धरती पर एक T20I में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी कैच टीम Vs वेन्यू साल रिंकू सिंह 4 भारत न्यूजीलैंड विशाखापत्तनम 2026 अजिंक्य रहाणे 3 भारत इंग्लैंड पुणे 2012 मार्टिन गप्टिल 3 न्यूजीलैंड पाकिस्तान मोहाली 2016 बेन स्टोक्स 3 इंग्लैंड वेस्टइंडीज कोलकाता 2016 विराट कोहली 3 भारत इंग्लैंड बेंगलुरु 2017 जॉर्ज डॉकरेल 3 भारत अफगानिस्तान ग्रेटर नोएडा 2017 मोहम्मद नबी 3 अफगानिस्तान आयरलैंड ग्रेटर नोएडा 2017 रोहित शर्मा 3 भारत वेस्टइंडीज लखनऊ 2018 ऋतुराज गायकवाड़ 3 भारत साउछ अफ्रीका राजकोट 2022 डेविड मिलर 3 साउथ अफ्रीका भारत इंदौर 2022 सूर्यकुमार यादव 3 भारत न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2023 हार्दिक पंड्या 3 भारत बांग्लादेश दिल्ली 2024 मेहदी हसन 3 बांग्लादेश भारत हैदराबाद 2024 रियान पराग 3 भारत बांग्लादेश हैदराबाद 2024 मार्को जेनसेन 3 साउथ अफ्रीका भारत कटक 2025 हार्दिक पंड्या 3 भारत न्यूजीलैंड रायपुर 2026

भारत पहले ही जीत चुका है सीरीज

शिवम दुबे ने बेहद आक्रामक अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन यह न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां बुधवार को खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की 50 रन की हार को टालने के लिए पर्याप्त नहीं था. न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 215 रन बनाने के बाद भारत को 18.4 ओवर में 165 रन पर आउट कर दिया. दुबे ने 23 गेंदों पर 65 रन (तीन चौके, सात छक्के) की विस्फोटक पारी खेली और 216 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग अकेले संघर्ष किया। इस जीत के साथ कीवी टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला में अंतर को 3-1 कर दिया