IND vs NZ: रिंकू सिंह का तहलका, एक मैच में 4 कैच लेकर रच दिया इतिहास, T20I में तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड

IND vs NZ, 4th T20I: Rinku Singh Creates History: चौथे टी-20 मैच में रिंकू सिंह ने एक दो नहीं बल्कि 4 कैच लपके, 4 कैच लेकर बौतर फील्डर रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया.

Rinku Singh Creates History: रिंकू सिंह ने रचा इतिहास

Rinku Singh Creates History: भारत को चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड ने 50 रन से हरा दिया. भले ही भारत को हार मिली लेकिन रिंकू सिंह ने बतौर फील्डर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, बता दें कि चौथे टी-20 मैच में रिंकू सिंह ने एक दो नहीं बल्कि 4 कैच लपके, 4 कैच लेकर बौतर फील्डर रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया. रिंकू भारतीय धरती पर एक T20I में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि अबतर भारतीय धरती पर किसी भी फील्डर ने एक टी-20 मैच में 4 कैच नहीं लिए थे, यह ऐसा पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने भारत में खेले गए एक टी-20 इंटरनेशनल मैच में 4 कैच लिए हों.

रिंकू ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

इसके साथ ही रिंकू सिंह नॉन-विकेट-कीपिंग फील्डर के तौर पर 3 कैच लेने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. रिंकू के चार कैच भारतीय ज़मीन पर नॉन-विकेट-कीपर फील्डर द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा कैच हैं. इसके अलावा रिंकू एक पारी में 4 कैच लेने वाले सिर्फ़ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, उनसे पहले अजिंक्य रहाणे ने भी एक पारी में चार कैच लिए थे.रहाणे ने यह कारनामा 2014 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ किया था. रिंकू न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में 4 कैच लेने वाले सिर्फ़ दूसरे नॉन-विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं, उनसे पहले पाकिस्तान के सैम अयूब ने 2024 में ऑकलैंड में ऐसा किया था.

भारतीय धरती पर एक T20I में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीकैच टीमVsवेन्यू साल
रिंकू सिंह4भारत    न्यूजीलैंडविशाखापत्तनम2026
अजिंक्य रहाणे    3भारतइंग्लैंड पुणे2012
मार्टिन गप्टिल3न्यूजीलैंडपाकिस्तानमोहाली2016
बेन स्टोक्स3इंग्लैंड वेस्टइंडीजकोलकाता2016
विराट कोहली3भारत इंग्लैंड    बेंगलुरु2017
जॉर्ज डॉकरेल3भारतअफगानिस्तानग्रेटर नोएडा2017
मोहम्मद नबी3अफगानिस्तानआयरलैंडग्रेटर नोएडा2017
रोहित शर्मा3भारतवेस्टइंडीजलखनऊ2018
ऋतुराज गायकवाड़3भारतसाउछ अफ्रीकाराजकोट2022
डेविड मिलर3साउथ अफ्रीकाभारतइंदौर2022
सूर्यकुमार यादव    3भारतन्यूजीलैंडअहमदाबाद2023
हार्दिक पंड्या3भारतबांग्लादेशदिल्ली2024
मेहदी हसन3बांग्लादेशभारतहैदराबाद    2024
रियान पराग3भारतबांग्लादेशहैदराबाद  2024
मार्को जेनसेन3साउथ अफ्रीकाभारत कटक2025
हार्दिक पंड्या3भारतन्यूजीलैंडरायपुर2026

भारत पहले ही जीत चुका है सीरीज 

शिवम दुबे ने बेहद आक्रामक अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन यह न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां बुधवार को खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की 50 रन की हार को टालने के लिए पर्याप्त नहीं था. न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 215 रन बनाने के बाद भारत को 18.4 ओवर में 165 रन पर आउट कर दिया. दुबे ने 23 गेंदों पर 65 रन (तीन चौके, सात छक्के) की विस्फोटक पारी खेली और 216 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग अकेले संघर्ष किया। इस जीत के साथ कीवी टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला में अंतर को 3-1 कर दिया

