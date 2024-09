रिंकू सिंह का थमे नहीं थम रहा कहर, 1 ओवर में उड़ा दिए 3 विकेट

Rinku Singh Blast in Bowling: यूपी टी20 लीग का 20वां मुकाबला 4 सितंबर को मेरठ मावरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला गया. यहां मेरठ की टीम अपने कप्तान रिंकू सिंह के घातक गेंदबाजी के बदौलत डीएलएस मेथड के तहत 22 रन से जीत हासिल करने में कामयाब रही. इकाना स्पोर्ट्स सिटी में कानपुर के कप्तान समीर रिजवी ने टॉस जीतकर मेरठ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था. मिले मौके को स्वीकार करते हुए मेरठ मावरिक्स की टीम 9 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए सर्वोच्च स्कोरर तीसरे क्रम के बल्लेबाज माधव कौशिक रहे. उन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 52 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं कैप्टन रिंकू निचले क्रम में 1 रन बनाकर नाबाद रहे.

विपक्षी टीम की तरफ से मिले 91 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 7.4 ओवरों में 83 रन पर ढेर हो गई. विपक्षी टीम की इस दुर्गति में मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह का अहम योगदान रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए महज 1 ओवरों में 3 सफलता प्राप्त की. उनके शिकार शौर्य सिंह, आदर्श सिंह और सुधांशु सोनकर बने. इसके अलावा उन्होंने विकेटकीपर शोएब सिद्दीकी को रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इस तरह पिछले मुकाबले में उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाया.

