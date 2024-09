पहले बंदर ने तोड़ा वर्ल्ड का सपना, अब ब्रैंडन मैकमुलेन ने दिया दर्द, बिगाड़ दिया ड्रीम डेब्यू

Jake Fraser McGurk Ducks in First T20I: ऑस्ट्रेलिया के युवा बैटर जेक फ्रेजर मैकगर्क को जानते ही होंगे. अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं. आईपीएल 2024 के दौरान कंगारू सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार प्लेइंग इलेवन में शामिल कर रही थी, लेकिन वह फ्रेंचाइजी के उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पा रहे थे. जिसके बाद टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ही युवा बैटर जेक फ्रेजर मैकगर्क पर भरोसा जताया. मैकगर्क इस भरोसे पर कायम रहे. उन्होंने पिछले सीजन (आईपीएल 2024) दिल्ली के लिए कुल 9 मुकाबले खेले. इस बीच उनके बल्ले से 9 पारियों में 36.66 की औसत से 330 रन निकले. जिसमें 4 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल रही. टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 234.04 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके जो बेहद ही चर्चा का विषय रहा.

आईपीएल में 22 वर्षीय युवा बैटर की आक्रामकता को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी कही न कहीं उनसे काफी प्रभावित थी. यही वजह है कि उन्हें स्कॉटलैंड के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए कंगारू टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, वह यहां आईपीएल जैसा डेब्यू करने में नाकामयाब रहे. पहले टी20 मुकाबले में वह ट्रेविस हेड के साथ पारी का आगाज करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह कुछ खास करिश्मा दिखाए बिना शून्य पर ही आउट हो गए.

It's been a long time coming, but Jake Fraser-McGurk finally get his T20 cap in Scotland! 🐓 pic.twitter.com/Wq2w3tsqis