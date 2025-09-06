विज्ञापन
Ricky Ponting: कौन है वो भारतीय कप्तान, जो कोच और सपोर्ट स्टाफ से नहीं लेता है कोई मदद? रिकी पोंटिंग ने बताया

Ricky Ponting Big Statement: रिकी पोंटिंग का कहना है ऐसा कम ही होता है जब कप्तानी कर रहा कोई खिलाड़ी डगआउट से सलाह न लेता हो. मगर एमएस धोनी शायद आईपीएल के इकलौते कप्तान हैं जो ऐसा नहीं करते हैं.

  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने एमएस धोनी के शांत और आत्मनिर्भर नेतृत्व की विशेष रूप से सराहना की है
  • एमएस धोनी आईपीएल के उन कम कप्तानों में से हैं जो डगआउट से सलाह लिए बिना टीम का नेतृत्व करते हैं
  • धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी में पांच बार ट्रॉफी जीतने वाले सफलतम कप्तानों में शामिल हैं
Ricky Ponting Big Statement: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय दिग्गज एमएस धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने माही के शांत नेतृत्व और खेल के परख की जमकर सराहना की है. इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, 'ऐसा कम ही होता है जब कप्तानी कर रहा कोई खिलाड़ी डगआउट से सलाह न लेता हो. मगर एमएस धोनी शायद आईपीएल के इकलौते कप्तान हैं जो ऐसा नहीं करते हैं.'

आईपीएल के सफलतम कप्तानों मे शुमार हैं धोनी 

धोनी की गिनती आईपीएल के सफलतम कप्तानों में शुमार है. यहां वह सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब उठाने वाले संयुक्त रूप से पहले कप्तान हैं. माही की देखरेख में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. माही की तरह ही रोहित शर्मा की गिनती भी आईपीएल के सफलतम कप्तानों मे शुमार है. क्योंकि उन्होंने भी अपनी देखरेख में पांच बार एमआई को चैंपियन बनाया है. 

धोनी का आईपीएल करियर 

धोनी आईपीएल में अपनी कप्तानी ही नहीं बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से भी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं. देश की प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने खबर लिखे जाने तक 278 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 242 पारियों में 38.3 की औसत से 5439 रन निकले हैं. आईपीएल में उनका एक मैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84 रनों का है. 

यहां क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से अबतक 264 छक्के और 375 चौके देखने को मिले है. आईपीएल में जरूर माही एक भी शतक नहीं जड़ पाए हैं. मगर उनके बल्ले से कुल 24 अर्धशतक आए हैं. 

पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग मौजूदा समय में आईपीएल की मशहूर टीम पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं. उनकी देखरेख में पंजाब की टीम ने पिछले सीजन में सराहनीय प्रदर्शन किया था. मगर फाइनल मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ मिली शिकस्त से उसका ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया था. 

