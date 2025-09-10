करिश्मा कपूर के यंग दिनों की 10 तस्वीर, आठवीं देख फैंस बोले- इसे देखने के बाद ही संजय ने की होगी शादी

खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की रील लाइफ भले ही हिट रही हो, लेकिन रियल लाइफ में उनके साथ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ. करिश्मा बीते 9 साल से बतौर सिंगल मदर अपने दोनों बच्चों को पाल रही हैं. एक जमाना था जब करिश्मा कपूर की फिल्में और उनकी खूबसूरती की तूती बोलती थी. करिश्मा ने अपने पीक करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी. 90 के दशक में करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और साबित कर दिया था कि कपूर खानदान की लड़कियां भी एक्टिंग में कम नहीं है. हालांकि करिश्मा ने घर की परंपरा को तोड़ फिल्मों में कदम रखा था.



कपूर खानदान में लड़कियों को बॉलीवुड में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने वाली पहली करिश्मा कपूर थीं और उन्होंने पेरेंट्स के सपोर्ट से बॉलीवुड डेब्यू किया.



करिश्मा ने माता-पिता के अलग होने के बाद घर जिम्मेदारियों को समझा और उतर गईं एक्टिंग के मैदान में. एक-दूजे से अलग होने के बाद भी रणधीर और बबीता ने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा



करिश्मा ने अपनी पहली फिल्म प्रेम कैदी (1991) से करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया था और दर्शक कपूर खानदान की पहली लड़की को देख उसके दिवाने हो गये थे. करिश्मा के पहले हीरो हरीश थे.



शुरुआती करियर में कई फिल्में करने के बाद भी करिश्मा कपूर को बड़ी पहचान नहीं मिली थी और फिर साल 1922 में अपनी सातवीं फिल्म जिगर से उन्होंने अजय देवगन के साथ पहली हिट फिल्म का स्वाद चखा था.



जिगर के बाद करिश्मा ने अनाड़ी, मुकाबला, धनवान, राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज, अंदाज अपना-अपना, सुहाग, गोपी किशन, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और जीत जैसी फिल्मों से अपना सिक्का जमा लिया.



90 के दशक में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ खूब हिट हुई थी. गोविंदा के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, कूली नंबर 1, मुकाबला, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं थी.



करिश्मा कपूर ने साल 2003 में दिल्ली बेस्ड संजय कपूर से शादी रचाने के बाद कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से किनारा कर लिया था और साल 2006 में फिर फिल्मों में वापसी की.



साल 2006 में उन्होंने अक्षय कुमार और अमीषा पटेल के साथ फिल्म मेरे जीवन साथी की, जो दर्शकों को खूब पसंद आई थी. फिर वह साल बॉलीवुड से छह साल के लिए गायब हो गईं.



साल 2012 में रजनीश दुग्गल स्टारर फिल्म डेंजरस इश्क से बड़े पर्दे पर लौटीं, लेकिन तब तक लोग करिश्मा कपूर को भूल चुके थे और नई-नई हीरोइन ने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया था.



फिर करिश्मा कपूर घर बैठ गईं और इक्का-दुक्का फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने लगीं, जिसमें बॉम्बे टॉकीज और शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जीरो भी शामिल है.