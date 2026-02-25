T20 World Cup 2026: 'वो दोनों मैच बदल देंगे' वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 पर रिकी पेंटिंग ने टीम इंडिया को दी अहम सलाह

Ricky Ponting on Team India Playing 11 for Super-8 Match; T20 WC 2026: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना ​​है कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ में साउथ अफ्रीका से 76 रन से हार के बाद भारत को मैच-अप के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करके अपनी सबसे मज़बूत XI उतारने पर ध्यान देना चाहिए. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के टीम सिलेक्शन की जांच हुई, जहां साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के भारी बैटिंग लाइन-अप का मुकाबला करने के मकसद से वाइस-कैप्टन अक्षर पटेल पर वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी गई. हालांकि, यह फैसला काम नहीं आया क्योंकि भारत 7 विकेट पर 187 रन के जवाब में 111 रन पर ढेर हो गया और टूर्नामेंट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा.

पोंटिंग ने सिर्फ मैच-अप के आधार पर अक्षर को बाहर रखने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया. उन्होंने द ICC रिव्यू के लेटेस्ट एपिसोड में कहा, "कमेंट्री सुनने पर, अक्षर के (साउथ अफ्रीका के खिलाफ) न खेलने का कारण विरोधी टीम में लेफ्ट-हैंडर थे, लेकिन अभी भी कुछ राइट-हैंडर हैं. यह बस कप्तान की कला पर निर्भर करता है कि वह अक्षर का सही समय पर इस्तेमाल कर सके."

भारत की हार के बाद उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी सुपर आठ मैचों में जीत की जरूरत है, क्योंकि उनके नेट रन रेट में काफी गिरावट आई है. मार्को जेनसन (4-22) और केशव महाराज (3-24) की लीडरशिप में एक डिसिप्लिन्ड साउथ अफ्रीकी अटैक के खिलाफ, भारत की बैटिंग की कमजोरियां सामने आईं, जिससे टीम बैलेंस और बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस तेज हो गई.

ऑस्ट्रेलिया को दो 50-ओवर वर्ल्ड कप टाइटल जिताने वाले पोंटिंग ने सुझाव दिया कि भारत को चेन्नई में अपने अगले असाइनमेंट से पहले अपना तरीका आसान बनाना चाहिए. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक और संभावित बदलाव का भी सुझाव दिया, बैटिंग मैच-अप के बावजूद रिस्ट-स्पिन को एक ज़्यादा यूनिवर्सली इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर सपोर्ट किया.

“मैं बेसिक बातों पर वापस जाऊंगा. मैं बस उनके लाइनअप को देखूंगा. चेन्नई के हालात के लिए हमारी बेस्ट XI कौन है? अगर उसमें अक्षर पटेल हैं, तो बढ़िया. अगर उसमें कुलदीप यादव हैं, तो वह दूसरा खिलाड़ी है जिसे मैं वापस लाने के बारे में सोचूंगा क्योंकि उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह लेफ्ट-हैंड है या राइट-हैंड. वह रॉन्ग बॉलिंग कर सकता है और दोनों बैट्समैन के लेफ्ट-हैंड आउटसाइड एज से बॉल को दूर स्पिन करा सकता है,” पोंटिंग ने कहा.