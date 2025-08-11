विज्ञापन
'रातों की नींद उड़ा देते थे...', तेंदुलकर नहीं, रिकी पोंटिंग ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे कुशल बल्लेबाज

Who is 'Most Skilful Batter' in World Cricket: पूर्व ऑस्ट्र्रेलियाई कप्तान ने रिकी पोंटिंग ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो सबसे कुशल बल्लेबाज मानते हैं. Most Skilful Batter in World cricket

'रातों की नींद उड़ा देते थे...', तेंदुलकर नहीं, रिकी पोंटिंग ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे कुशल बल्लेबाज
Who is 'Most Skilful Batter' in World Cricket, Ricky Ponting reacted on it
  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट का सबसे कुशल बल्लेबाज माना है.
  • पोंटिंग ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को तकनीकी रूप से बेहतरीन बल्लेबाज बताया है.
  • ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 400 रन बनाए हैं.
Ricky Ponting Picks 'Most Skilful Batter' : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने वर्ल्ड क्रिकेट के उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे कुशल बल्लेबाज मानते हैं. ('Most Skilful Batter), पोंटिंग ने सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स का नाम नहीं लिया है. पूर्व ऑस्ट्र्रेलियाई कप्तान ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे कुशल बल्लेबाज (Most Skilful Batter) करार दिया है. लारा को लेकर बात करते हुए पोंटिंग ने कहा, "ब्रायन लारा मेरे खिलाफ खेले गए सबसे कुशल बल्लेबाज़ (Most Skilful Batter in World cricket) थे और जब मैं कप्तान था, तो उन्होंने मुझे किसी और खिलाड़ी से ज़्यादा रातों की नींद हराम की थी,  मेरे लिए सचिन तकनीकी रूप से जितने भी बल्लेबाज़ मैंने देखे हैं, उनमें से सबसे अच्छे थे, राहुल द्रविड़ के साथ." (Ricky Ponting on Brian Lara, Ricky Ponting on Sachin Tendulkar)

पोंटिंग ने इसके अलावा बेन स्टोक्स को मुश्किल खिलाड़ी करार दिया है. पोंटिंग ने स्टोक्स को लेकर कहा, "वह एक परिस्थिति के अनुसार चलने वाला खिलाड़ी हैं. जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं."

400 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं लारा

बता दें कि लारा, सचिन और पोंटिंग को अपनी पीढ़ी के तीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ों में गिना जाता है. इनमें से सभी ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया. लारा के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी है और वे खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 400 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. 

लारा के करियर की बात करें तो वेस्टइंडीज दिग्गज (Brian Lara Profile - ICC Ranking, Age, Career Info & Stats) ने 131 टेस्ट में कुल 11953 रन बनाए जिसमें 34 शतक और 48 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, वनडे में 299 मैच में लारा ने 10405 रन बनाने में सफलता हासिल की. लारा ने वनडे में 19 शतक लगाने का कमाल किया. 

Brian Lara, Sachin Ramesh Tendulkar, Ricky Ponting, West Indies, India, Cricket
