इन 3 टीमों में मिल सकता है रिकी पोंटिंग को मौका, तीनो की तीनों हैं चैंपियन

Ricky Ponting may get chance in these 3 teams: आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बड़ा फैसला लिया है. पिछले 7 सीजन से मुख्य कोच की भूमिका में नजर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिग को उनके पद से हटा दिया है. यानी अगले सीजन में पंत की टीम एक नए कोच के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं पोंटिग भी आगामी सीजन में किसी नई टीम के साथ नजर आ सकते हैं. बात करें अगले सीजन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान किस टीम के साथ नजर आ सकते हैं, तो इन 3 टीमों का नाम सबसे ऊपर आता है.

मुंबई इंडियंस

आईपीएल के इतिहास में 5 बार अपने नाम ट्रॉफी कर चुकी एमआई का प्रदर्शन आईपीएल 2024 में शर्मनाक था. टीम लीग राउंड में सबसे निचले पायदान पर रहते हुए बाहर हो गई थी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फ्रेंचाइजी एक बार फिर से पोंटिंग को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है. एमआई के साथ रहते हुए पोंटिंग ने बेहतरीन काम किया था.

सनराइजर्स हैदराबाद

पैट कमिंस की अगुवाई में पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बेहद शानदार था. टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. उम्मीद जताई जा रही थी वह ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकती है, लेकिन फाइनल मुकाबला जीतने में वह नाकामयाब रही. ऐसे में खिताबी सूखे को समाप्त करने के लिए फ्रेंचाइजी पोंटिंग को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है.

पोंटिंग एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं. अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े खिताब जिताए हैं. ऐसे में उन्हें पता है कि नॉक आउट मुकाबलों में कैसे प्रदर्शन करना होता है.

कोलकाता नाईट राइडर्स

इसमें कोई दो राय नहीं है कि केकेआर को तीसरी बार खिताब जिताने में गौतम गंभीर का महत्वपूर्ण योगदान था. मगर अब वह भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं. ऐसे में केकेआर को गंभीर के जैसा ही एक आक्रामक मेंटर की जरूरत है. हो सकता है फ्रेंचाइजी पोंटिंग को टीम में शामिल कर इस कमी को दूर करने की कोशिश करे.

