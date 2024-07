''चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला'', पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हरभजन सिंह और सुरेश रैना का बयान जीत रहा है दिल

India Champions vs Pakistan Champions: आखिरकार भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 में भी पाकिस्तान को मात देते हुए खिताब पर अप कब्जा जमा लिया है. टूर्नामेंट के दौरान एक दो मुकाबलों को छोड़ दें तो बाकी के सभी मैचों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए पूरे टूर्नामेंट में 'पठान ब्रदर्स' ने जमकर रन बनाए. वहीं पारी का आगाज करते हुए रॉबिन उथप्पा का बल्ला भी जमकर चला. नॉक आउट मुकाबलों में कप्तान युवराज सिंह से उम्दा पारी की दरकार थी. नाजुक रिस्थितियों में उन्होंने वह करके दिखाया भी. नतीजा यह रहा कि फाइनल मुकाबले में इंडिया चैंपियंस की टीम पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट के बड़े अंतर से मात देते हुए खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रही.

मैच के बाद खिलाड़ी भी काफी प्रसन्न नजर आए. खिताबी जंग में मिली जीत के बाद दिग्गज फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने कहा, 'चक दे ​​इंडिया.' वहीं सुरेश रैना ने भी अपने दिल की बात कही. 37 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, 'हमने यहां 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीता था. अब हमने डब्ल्यूसीएल जीतने के लिए यहां पाकिस्तान को हराया है. भगवान दयालु हैं.'

Suresh Raina said "We won the Champions Trophy final here in 2013, we have now defeated Pakistan here to win the WCL. God is kind" 🇵🇰🇮🇳😭😭 #WCLFinal @ImRaina pic.twitter.com/5nHHKPOA6a