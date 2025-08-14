विज्ञापन
विशेष लिंक
7 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश (Weather And Rain Update) हो रही है. जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की वारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है. राजधानी लखनऊ में भारी बारिश हो रही है. मानसूनी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है. बारिश का आलम कुछ ऐसा है कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. उत्तराखंड में भी आज बारिश का रेड अलर्ट जारी है. 7 जिलों में बदरा जमकर बरसने का अनुमान है. असम के कोकराझार में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कैसा है देश के अन्य जगहों का हाल, यहां जानें मौसम का हर अपडेट.

ये भी पढ़ें-देहरादून-हरिद्वार में आफत की बारिश, 7 जिलों में रेड अलर्ट, धराली में भी मौसम खराब

WEATHER LIVE UPDATES...

Aug 14, 2025 07:51 (IST)
Link Copied
Share

बारिश से गुरुग्राम में कई जगहों पर भरा पानी

भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है, उनको वापस लौटना पड़ रहा है. वीडियो में दिख रहे हालात शहर को नागरिक अस्पताल से जोड़ने वाली सड़क बसई रोड का है.

Aug 14, 2025 07:30 (IST)
Link Copied
Share

असम: कोकराझार में बारिश से बाढ़ के हालात

असम के कोकराझार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. 

Aug 14, 2025 07:29 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई में भी बारिश का दौर जारी

देश के अन्य हिस्सों की तरह ही मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है. बारिश से मुंबई में भी जगह-जगह पानी भर गया है.

Aug 14, 2025 07:27 (IST)
Link Copied
Share

UP: लखनऊ में हो रही झमाझम बारिश

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है. जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है. VVIP इलाकों का हाल भी बेहद खराब है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. 

Aug 14, 2025 07:26 (IST)
Link Copied
Share

आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा में बारिश से भरा पानी

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से कई कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. 

Aug 14, 2025 07:24 (IST)
Link Copied
Share

दिल्ली, नोएडा में हो रही झमाझम बारिश

दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार रात से झमाझम बारिश हो रही है. नोएडा की तुलना में दिल्ली में बारिश तेज है. जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Delhi NCR Rain Alert, UP Rain Update, Lucknow Rain, Uttarakhand Weather Update, Andhra Rain
Get App for Better Experience
Install Now