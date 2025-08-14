दिल्ली-NCR समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश (Weather And Rain Update) हो रही है. जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की वारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है. राजधानी लखनऊ में भारी बारिश हो रही है. मानसूनी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है. बारिश का आलम कुछ ऐसा है कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. उत्तराखंड में भी आज बारिश का रेड अलर्ट जारी है. 7 जिलों में बदरा जमकर बरसने का अनुमान है. असम के कोकराझार में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कैसा है देश के अन्य जगहों का हाल, यहां जानें मौसम का हर अपडेट.

ये भी पढ़ें-देहरादून-हरिद्वार में आफत की बारिश, 7 जिलों में रेड अलर्ट, धराली में भी मौसम खराब

WEATHER LIVE UPDATES...