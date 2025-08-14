दिल्ली-NCR समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश (Weather And Rain Update) हो रही है. जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की वारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है. राजधानी लखनऊ में भारी बारिश हो रही है. मानसूनी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है. बारिश का आलम कुछ ऐसा है कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. उत्तराखंड में भी आज बारिश का रेड अलर्ट जारी है. 7 जिलों में बदरा जमकर बरसने का अनुमान है. असम के कोकराझार में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कैसा है देश के अन्य जगहों का हाल, यहां जानें मौसम का हर अपडेट.
ये भी पढ़ें-देहरादून-हरिद्वार में आफत की बारिश, 7 जिलों में रेड अलर्ट, धराली में भी मौसम खराब
WEATHER LIVE UPDATES...
बारिश से गुरुग्राम में कई जगहों पर भरा पानी
भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है, उनको वापस लौटना पड़ रहा है. वीडियो में दिख रहे हालात शहर को नागरिक अस्पताल से जोड़ने वाली सड़क बसई रोड का है.
असम: कोकराझार में बारिश से बाढ़ के हालात
असम के कोकराझार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.
#WATCH कोकराझार (असम): भारी बारिश के बाद कोकराझार में बाढ़ जैसे हालात बने। pic.twitter.com/J5v3efGPue— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
मुंबई में भी बारिश का दौर जारी
देश के अन्य हिस्सों की तरह ही मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है. बारिश से मुंबई में भी जगह-जगह पानी भर गया है.
#WATCH मुंबई: शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
वीडियो वडाला से है। pic.twitter.com/encXlDHEko
UP: लखनऊ में हो रही झमाझम बारिश
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है. जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है. VVIP इलाकों का हाल भी बेहद खराब है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है.
#WATCH लखनऊ (उत्तर प्रदेश): शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुआ। pic.twitter.com/nZXBzyTHg4— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2025
आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा में बारिश से भरा पानी
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से कई कई इलाके जलमग्न हो गए हैं.
#WATCH | विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई जिसके कारण कई इलाके जलमग्न हुए। pic.twitter.com/XYEGXzt70k— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2025