'इस तरीके ने टेस्ट क्रिकेट को...' रिकी पोंटिंग ने इस टीम को बताया सबसे रोमांचक

Ricky Ponting makes surprising confession on Bazball: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) के अनुसार एशेज में इंग्लैंड की संभावनाएं काफी हद तक बल्लेबाजी पर निर्भर करेगी. यह महत्वपूर्ण होगा कि शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दे पाती है, या नहीं. इंग्लैंड ने हाल ही में भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मुकाबलों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया है. अब टीम अपना अगला टेस्ट 21 नवंबर को पर्थ में खेलेगी, जिसके साथ एशेज टेस्ट की शुरुआत होगी.

पोंटिंग ने शनिवार को 'द टाइम्स' से कहा, "मैं भी उतना ही ऑस्ट्रेलियाई हूं, जितना कोई और है. मुझे इंग्लैंड के खेलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. पिछली बार जब वह यहां आए, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस तरीके (बैजबॉल शैली) को अपनाया और इसे सीखा.

अब उन्हें इस बात की समझ होगी कि इंग्लैंड ने जो कुछ साल पहले शुरू किया था, उसका एक और संशोधित रूप क्या है. मुझे लगता है कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया में आक्रामक बल्लेबाजी कर सकती है. वह इसकी कोशिश जरूर करेंगे. यह उनका स्वाभाविक खेल है. उनके कोच और कप्तान भी यही चाहते हैं. उन्हें इसी तरह खेलना चाहिए.इससे गेंदबाजों पर तुरंत दबाव आता है."

उन्होंने कहा, "फील्डिंग टीम को बहुत जल्द तालमेल बिठाना होगा. ऑस्ट्रेलिया में शायद वह ही मुख्य भूमिका में होंगे. अगर वह शीर्ष क्रम में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इससे उन्हें सीरीज में बेहतरीन मौका मिलेगा."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का यह भी मानना है कि इंग्लैंड ने हाल ही में अपनी अति-आक्रामक बैजबॉल शैली को अपनाने और एक-आयामी होने से बचने की क्षमता दिखाई है.

उन्होंने कहा, "जब बैजबॉल शैली पहली बार शुरू हुई, तो ऐसा लगा जैसे जो रूट कुछ ज्यादा ही बहक गए थे. उन्होंने अपना खेल बदल लिया था. अब वह वापस अपने सामान्य अंदाज में खेल रहे हैं. ओली पोप स्वभाव से ही आक्रामक हैं. वह तेजी से रन बनाते हैं.

स्टोक्स का स्ट्राइक रेट शुरुआत से अब तक सभी बल्लेबाजों में सबसे कम हो सकता है. बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों ही इस मामले में आगे हैं. इसमें कुछ सुधार हुआ है और बेहतरीन टीमों के खिलाफ उन्हें इसकी जरूरत भी थी."

पोंटिंग ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि आगामी एशेज में इंग्लैंड के लिए किस तरह की पिचें तैयार की जाएंगी. पोंटिंग ने कहा, "यह देखना दिलचस्प होगा कि हम अपनी पिचें किस तरह तैयार करते हैं. मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्राउंड्समैन से कुछ कहेंगे. निश्चित रूप से, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, मैंने ग्राउंड्समैन से बात नहीं की. हमारे कोच ने भी उनसे बात नहीं की."

पोंटिंग ने उम्मीद जताई कि ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड को एक अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण मिलेगा. उन्होंने कहा, "इंग्लैंड दुआ कर रहा है कि आर्चर और वुड फिट रहें, आर्चर उनके लाइन-अप में बहुत कुछ जोड़ते हैं, उनकी अतिरिक्त गति सभी खिलाड़ियों की ऊर्जा बढ़ा देती है. उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. वुड का प्रदर्शन भी शानदार रहा है. इन दोनों खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड का आक्रमण काफी मजबूत दिखता है. गस एटकिंसन ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक-ठाक गेंदबाजी करेंगे. "

