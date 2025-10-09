ऋचा घोष ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 52 साल के महिला वर्ल्ड कप इतिहास में ये कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी

Richa Ghosh World Record INDW vs SAW: ऋचा घोष ने गुरुवार को यहां महिला विश्व कप मैच में शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के बाद 94 रनों की तूफानी पारी खेली जिससे भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. यह उनका सातवां एकदिवसीय अर्धशतक था. एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की पिच, शायद, गुवाहाटी और कोलंबो सहित, तीनों पिचों में से सबसे अच्छी थी, जिन पर भारत ने अब तक बल्लेबाजी की है, लेकिन बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद वे इसका पूरा फायदा उठाने में नाकाम रहे. रिया घोष की 77 गेंदों की पारी (11 चौके, 4 छक्के) ने उनके साथियों को दिखाया कि कैसे आसान पिच का इस्तेमाल किया जाता है.

ऋचा घोष ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में आठवें नंबर पर उतरकर सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऋचा ने अपने नाम कर लिया है. पूर्व का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन के नाम था. ट्रायोन ने इसी साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी. ट्रायोन इस मैच का भी हिस्सा हैं. इससे पहले ऋचा घोष को स्नेह राणा का सहयोग मिला था. दोनों ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की.

राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं. भारत को 251 तक पहुंचाने में ऋचा घोष और स्नेह राणा की इस साझेदारी का बेहद अहम योगदान रहा है. यह पहला मौका नहीं था जब घोष ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला. पूर्व में कई बार वह ऐसा कर चुकी हैं. 22 साल की ऋचा 46 मैचों की 44 पारियों में 7 अर्धशतक की मदद से 1,041 रन बना चुकी हैं. उनका स्ट्राइक रेट 100 के आस-पास है. उनका सर्वाधिक स्कोर 96 है.