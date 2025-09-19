Report: 'हम इसे लेकर ज्यादा...', एक और मेगा मैच से पहले पीसीबी ने दी टीम इंडिया को यह वॉर्निंग

India vs Pakistan: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में भले ही टीम इंडिया शुक्रवार को ओमान (Ind vs Omn) के खिलाफ खेल रही हो, लेकिन फैंस के बीच चर्चा अभी से ही रविवार को एक बार फिर से पाकिस्तान (Ind vs Pak) के खिलाफ खेले जाने वाले महामुकाबले को लेकर हो रही है. पिछले मैच में टीम सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) ने पड़ोसी को 7 विकेट से पीटा था. और इस मैच में या इसके बाद जो कुछ घटित हुआ, उसने टूर्नामेंट में रोमांच का एक अलग ही रंग भर दिया है. अब इस मैच मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत को वॉर्निंग देते हुए इस मैच का राजनीतिकरण न करने को कहा है.

एक वेबसाइट से बातचीत में पीसीबी सूत्र ने कहा, 'हम भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को उत्सुक नहीं हैं, लेकिन इस बारे में पहले से ही सूचना दी जानी चाहिए.' सूत्र ने कहा, 'हम भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को उत्सुक नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पहले से ही स्पष्टता होनी चाहिए.

Asia Cup 2025: 'भारतीय टीम ने वही किया जो...', सौरव गांगुली का पाकिस्तान के साथ हैंडशेक विवाद पर बड़ा बयान

PCB ने खिलाड़ियों को दिया यह निर्देश

वहीं, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने अपने खिलाड़ियों को राजनीतिक मुद्दों से दूर रहने, केवल मैच और भारत को हराने पर ध्यान देने को कहा है. वैसे अभी तक इस मुकाबले के लिए मैच रेफरी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन रिची रिचर्डसन के नाम पर विचार चल रहा है.

सलमान आगा ने खिलाड़ियों से की यह अपील

सुपर-4 के इस मुकाबले पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'हम सुपर-4 राउंड में भारत सहित हर चुनौती के लिए तैयार हैं. हमें मिड्ल ऑर्डर में बैटिंग में सुधार की जरूरत है. यह हमारे लिए चिंता की बात और इस क्षेत्र में हमें कड़ी मेहनत की जरूरत है. इसके अलावा हमने पिछले मैचों में अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई, लेकिन बैटिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ अभी भी करना बाकी है. अभी तक हमने केवल डेढ़ सौ के आस-पास रन बनाए हैं. अगर, हम मिड्ल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं, तो हम किसी भी टीम के खिलाफ 170 का स्कोर बना सकते हैं.