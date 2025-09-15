IND vs PAK; Asia Cup 2025: 'भारतीय टीम ने वही किया जो...', सौरव गांगुली का पाकिस्तान के साथ हैंडशेक विवाद पर बड़ा बयान

Sourav Ganguly on IND vs PAK Hand Shake Controversy: बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और महान बल्लेबाज़ सौरव गांगुली ने सोमवार को दुबई में एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर चल रही बहस को दरकिनार कर दिया, लेकिन कहा कि आतंकवाद "सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में" ख़त्म होना चाहिए भारत ने इस मैच में सात विकेट से जीत हासिल की, जिसका सोशल मीडिया पर बहिष्कार करने की अपील की गई और पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मैच के लिए बीसीसीआई की कड़ी आलोचना हुई

दुर्गा पूजा उत्सव से पहले अपने एथनिक ब्रांड 'सौरज्ञ' को लॉन्च करते हुए गांगुली ने कहा, "आतंकवाद रुकना चाहिए, यह सबसे ज़रूरी है, सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आपने बहुत सी चीज़ें होते देखी हैं, इसलिए वह भी रुकना चाहिए लेकिन खेल भी नहीं रुक सकते दुनिया भर में आतंकवाद रुकना चाहिए"

पारंपरिक रूप से एक बड़े मुकाबले के रूप में देखा जाने वाला क्रिकेट का यह बड़ा टूर्नामेंट रविवार को एक नीरस मैच रहा, जहां दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खाली स्टैंड तनावपूर्ण माहौल को दर्शाते हैं. मैदान पर, भारत ने एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की, जिससे पिछले एक दशक में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पर उसका दबदबा और बढ़ गया, लेकिन मैच के बाद का माहौल विवादों से घिरा रहा

पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया पाकिस्तान ने इस कृत्य को "खेल भावना के विरुद्ध" बताते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई

गांगुली ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की

उन्होंने कहा, "आपको सूर्यकुमार यादव से पूछना होगा, उन्हें जवाब देना होगा मैं बहुत आगे निकल गया, अपना एथनिक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया है. हर किसी की अपनी कहानी होती है, बस यही बात है" मैं भारत-अफगानिस्तान मैच देखना पसंद करूंगा. क्रिकेट की बात करें तो, गांगुली ने पाकिस्तान के पतन का स्पष्ट आकलन किया और कहा कि वह भारत-अफगानिस्तान मैच देखना पसंद करेंगे.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है मैं यह बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनकी टीम को ऐसा करते देखा है टीम में गुणवत्ता की कमी है" गांगुली ने कहा, "यह टीम (विराट) कोहली और रोहित (शर्मा) के बिना खेली है, जो इतने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रहे हैं"

"भारत क्रिकेट में पाकिस्तान और एशिया कप की किसी भी टीम से बहुत आगे है एक-दो दिन तो ऐसे होंगे जब उन्हें हार मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर दिन वे (भारत) सर्वश्रेष्ठ टीम ही रहेंगे" पूर्व कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस एकतरफ़ा मुकाबले से कोई हैरानी नहीं हुई. "मैंने जो देखा उससे मैं वास्तव में हैरान नहीं हूं मैंने पहले 15 ओवर के बाद मैच देखना बंद कर दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी (इंग्लिश प्रीमियर लीग में) देखना शुरू कर दिया," उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा,

भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही मैं हमेशा कहता हूं कि हम पाकिस्तान को वकार यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गजों के रूप में देखते हैं लेकिन आज के पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, यह अब बिलकुल अलग है

गांगुली ने निष्कर्ष निकाला, "कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है मैं भारत को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका या यहां तक कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ खेलते देखना पसंद करूंगा मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान अब कोई मुकाबला हैं हम इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते रहते हैं और पिछले पांच सालों से हर प्रचार बिखर गया है यह एकतरफ़ा खेल रहा है"