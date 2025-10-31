विज्ञापन
'नाम याद रखना', नासिर हुसैन ने 7 साल पहले की थी जेमिमा पर बड़ी भविष्यवाणी, सच निकली, वायरल हो रहा पोस्ट

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिगेज ने वीरवार को जड़े नाबाद शतक से जो धमाका किया, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है. और नासिर हुसैन की भविष्यवाणी का फिर से सतह पर आना इसका एक बड़ा प्रमाण है

शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में दूसरा टी20 (Aus vs Ind 2nd T20I) खेला जरूर गया है, लेकिन यह मुकाबला ही वीरवार को वीमेंस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक नाबाद शतक बनाने वाली जेमिमा रॉड्रिगेज की चर्चा और चल रही लहर के बीच छिप कर रह गया. इसे जेमिमा की पारी के असर को महसूस किया जा सकता है. आम से लेकर खास तक रॉड्रिगेज की ही बातें कर रहा है. इसी बीच जेमिमा को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Naseer Hussain) की सात साल पहले ट्विटर पर की गई एक बड़ी भविष्यवाणी फिर से सतह पर आ गई. इस पोस्ट के बारे में न केवल फैंस बातें कर रहे हैं, बल्कि यह तूफान सी वायरल भी हो रही है. 

नासिर की यह पोस्ट साल 2017 में भारत दौरे की है. इसमें पूर्व कप्तान ने की भविष्यवाणी के साथ ही जेमिमा के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह नाम याद रखना..जेमिमा रॉड्रिगेज..आज जेमिमा के साथ कुछ थ्रो-डाउन किया. वह भारत के लिए स्टार खिलाड़ी होने जा रही हैं.'

यूं तो जेमिमा टीम इंडिया के लिए काफी समय से खेल रही हैं और वह अपने लिए खासी पहचान बना चुकी थीं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि वीरवार के 134 गेंदों पर नाबाद 127 रनों ने जेमिमा को स्टार नहीं, बल्कि इंडियन वीमेंस क्रिकेट का सुपरस्टार बना दिया. कुल मिलाकर नासिर हुसैन की भविष्यवाणी एकदम सच निकली. वहीं, आप X की खासियत देखिए कि आप कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं, तो वह दशकों बाद ही बाहर आ जाता है. 

फैंस इस ट्वीट पर पोस्ट करते बता भी रहे हैं कि यह 8 साल बाद वायरल हो रहा है

हुसैन को अपनी भविष्यवाणी के लिए फैंस से जमकर तारीफ मिल रही है

इस प्रदर्शन के बाद भला कौन जेमिन के स्टार रूतबे को नहीं ही स्वीकार करेगा

