'4 जून ने सब कुछ बदल दिया था...' बेंगलुरु हादसे पर RCB का बड़ा ऐलान

RCB's big announcement: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अपनी पहली चैंपियनशिप जीत के बाद जश्न मनाने के दौरान चार जून को भगदड़ मच गई थी

Read Time: 3 mins
'4 जून ने सब कुछ बदल दिया था...' बेंगलुरु हादसे पर RCB का बड़ा ऐलान
  • आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार चैंपियनशिप जीतकर अहमदाबाद में विजय परेड निकाली थी
  • चार जून को विजय परेड के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोग मरे और 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे
  • आरसीबी ने भगदड़ पीड़ितों को दस लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी और अब आरसीबी केयर्स राहत कोष शुरू किया है
RCB victory parade stampede: आईपीएल 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अपनी पहली चैंपियनशिप जीत के बाद जश्न मनाने के दौरान चार जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गये थे, जिसके बाद आसीबी मैनेजमेंट की खूब आलोचना हुई. इस घटना की काफी निंदा हुई थी. कर्नाटक सरकार  ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), कार्यक्रम के आयोजक मेसर्स डीएनए नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) पर पूर्व अनुमति के बगैर और शहर के अधिकारियों को अनिवार्य विवरण दिए बिना आरसीबी की विशाल विजय परेड निकालने का आरोप लगाया था.

इसके बाद इस घटना के बाद आरसीबी ने भगदड़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी.. वहीं, अब आरसीबी ने उस घटना के लगभग तीन महीने के बाद सोशल मीडिया एक पोस्ट शेयर किया है. और 'आरसीबी केयर्स' राहत कोष को शुरू करने की घोषणा की है. 

'आरसीबी केयर्स' राहत कोष को किया गया शुरू

आरसीबी केयर्स राहत कोष को लॉन्च करते हुए आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, "यह मौन अनुपस्थिति नहीं था..यह दुःख था. यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी हुई थी जिनका आपने सबसे ज़्यादा आनंद लिया था.. लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया. उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से यही खामोशी हमारे लिए जगह बनाने का तरीका बन गई है. उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं. सुन रहे हैं. सीख रहे हैं. और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है. कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं.

इस तरह 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 अस्तित्व में आया. यह सम्मान देने, मरहम लगाने और अपने प्रशंसकों के साथ खड़े होने की ज़रूरत से पैदा हुआ.  हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया सार्थक कार्रवाई का एक मंच. हम आज इस जगह पर वापस आ रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के साथ. साझा करने के लिए. आपके साथ खड़े होने के लिए. साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए.. कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए." 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦.. और हम हमेशा ऐसा करेंगे."
 

पहली बार आरसीबी बनी थी विजेता

बता दें कि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी. यह टीम पिछले चार सीजन में आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाली चौथी अलग टीम भी बन गई. करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोर बनाया, जिससे आरसीबी ने 190/9 का विशाल स्कोर बनाया.

अपने बचाव में, आरसीबी के शानदार गेंदबाजों ने, प्लेयर ऑफ द मैच, क्रुणाल पांड्या के चार ओवरों में 2-17 के मैच-विजेता स्पैल की अगुवाई में पंजाब किंग्स को 184/7 पर रोक दिया, जिसका मतलब है कि फ्रेंचाइजी और कोहली आखिरकार टूर्नामेंट के 18वें सीजन में पहली बार आईपीएल चैंपियन बन गए. 

