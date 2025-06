RCB Victory Parade Stampede: जश्न के दौरान मचे हंगामे और भगदड़ पर RCB फ्रैंचाइज़ी की ओर से आया पहला रिएक्शन

RCB Spokesperson on Stampede During RCB Victory Celebration: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के आईपीएल 2025 खिताब जीतने के बाद जश्न के दौरान मचे हंगामे और भगदड़ पर फ्रैंचाइज़ी की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. एक बयान में RCB के प्रवक्ता ने कहा, "फैंस ने इस कप के लिए 18 साल तक इंतज़ार किया है. हमें उनकी भावनाओं और संवेदनशीलता को समझना होगा."

VIDEO | Fans climb trees and buses as massive crowds gather outside Chinnaswamy Stadium to catch a glimpse of IPL 2025 champions, Royal Challengers Bengaluru. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) pic.twitter.com/khqxFnpYRt

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुधवार को दुखद हो गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मचने से 50 से अधिक प्रशंसक घायल हो गए और बीमार पड़ गए, जबकि 11 लोगों के मारे जाने की खबर है. यह घटना उस समय हुई जब प्रशंसक RCB टीम द्वारा IPL 2025 ट्रॉफी उठाने के जश्न में शामिल हो रहे थे. पूरे देश से लोग सोशल मीडिया पर यह पूछने के लिए दौड़ पड़े कि जब लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो अंदर जश्न क्यों जारी रहा.

VIDEO | Bengaluru: Karnataka Deputy CM DK Shivakumar (@DKShivakumar) says, "We are very proud of RCB and Karnataka. 18 years, a long struggle. Kohli's loyalty has paid royalty... I think this is not a controllable crowd. I apologise to all the people of Bengaluru and Karnataka,… pic.twitter.com/eCw6KgtZIa