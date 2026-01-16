विज्ञापन
महाराष्‍ट्र नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस और BVA को कहां से मिल रही गुडन्‍यूज

कांग्रेस समर्थित पार्टियों का गठबंधन महाअघाड़ी 29 में से 4 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है. ये 4 नगर निगम हैं- कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर और वसई विरार. कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर नगर निगमों में कांग्रेस अकेले आगे चल रही है.

लातूर:

महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और बीजेपी 29 में से 22 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है. इस बीच कांग्रेस के लिए भी गुडन्‍यूज है. कांग्रेस समर्थित पार्टियों का गठबंधन महाअघाड़ी 29 में से 4 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है. ये 4 नगर निगम हैं- कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर और वसई विरार. कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर नगर निगमों में कांग्रेस अकेले आगे चल रही है. वहीं, वसई विरार में वंचित विकास अघाड़ी (BVA) आगे चल रही है. सोलापुर में तो बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है.

कोल्‍हापुर में कांग्रेस टॉप पर 


कोल्‍हापुर में कांग्रेस 26 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. खबर लिखे जाने तक बीजेपी 22 वार्डों में बढ़त के साथ यहां दूसरे स्‍थान पर है. वहीं, तीसरे स्‍थान पर 9 वार्डों में बढ़त के साथ शिवसेना (शिंदे गुट) तीसरे नंबर पर है. 

सोलापुर में कांग्रेस 21 वार्डों में आगे 

महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना जारी है. सोलापुर में सुबह 11.30  बजे तक की काउंटिंग में जो रुझाने सामने आए, उनमें कांग्रेस पर सबसे ज्‍यादा सीटों के साथ टॉप पर बनी हुई है. यहां कांग्रेस 21 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं बीजेपी 8, शिवसेना (शिंदे गुट) 7, एनसीपी (शरद पवार) 3, शिवसेना (यूबीटी) 2 वार्डों पर बढ़ बनाए हुए है.

लातूर में कांग्रेस को बंपर बढ़त 

कांग्रेस को लातूर नगर निगम में बंपर बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है. यहां से कांग्रेस 21 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. वहीं दूसरी कोई पार्टी कांग्रेस के ईदगिर्द भी नजर नहीं आ रही है. बीजेपी यहां सिर्फ 12 वार्डों पर आगे चल रही है. वहीं, वंचित विकास आघाड़ी यहां 5 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है.

वसई विरार नगर निगम में बीवीए आगे 

वसई विरार नगर निगम में कांग्रेस की समर्थित पार्टी वंचित विकास आघाड़ी काफी आगे चल रही है. बीवीए 70 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं बीजेपी सिर्फ 43 वार्डों पर आगे है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की पार्टी यहां 2 वार्डों पर बढ़त बनाए हुए है.

