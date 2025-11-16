WTC में रविंद्र जडेजा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

Ravindra Jadeja World record : कोलकाता टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है. जडेजा WTC के इतिहास में 2000 रन और 150 विकेट का डबल धमाका करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. जडेजा ने ऐसा कर यकीनन एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड WTC में बना दिया है. इसके अलावा जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बनने में सफलता हासिल की है. ऐसा करने वाले वे दुनिया के 7वें गेंदबाज हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह 150 विकेट ले चुके हैं.

अश्विन ने 2019 से 2024 के बीच 41 टेस्ट की 78 पारी में 195 विकेट लिए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 41 टेस्ट की 77 पारी में 182 विकेट लिए हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं. 2019 से 2025 के बीच लियोन ने 53 टेस्ट मैचों की 95 पारियों में 219 विकेट लिए हैं.

इसके अलावा सर जडेजा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कपिल देव, इयान बॉथम और विटोरी के बाद 4000 रन बनाने और 300+ विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बन गए हैं. वहीं, इस मुकाम पर पहुंचने वाले जडेजा भारत के सबसे तेज खिलाड़ी हैं. ऐसा कर जडेजा ने कपिल देव को पछाड़ दिया है. जडेजा ने 87 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है, जो बॉथम के 72 टेस्ट मैचों के बाद दूसरा सबसे तेज है.

टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट का डबल

इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट)

कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट)

डैनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट)

रवींद्र जडेजा (4000* रन, 338 विकेट)