IND vs SA: टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट का डबल धमाका, 'सर' जडेजा ने तोड़ा कपिल देव का महारिकॉर्ड

Ravindra Jadeja record : सर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कपिल देव, इयान बॉथम और विटोरी के बाद 4000 रन बनाने और 300+ विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बन गए हैं. वहीं, इस मुकाम पर पहुंचने वाले जडेजा भारत के सबसे तेज खिलाड़ी हैं. ऐसा कर जडेजा ने कपिल देव को पछाड़ दिया है. जडेजा ने 87 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है, जो बॉथम के 72 टेस्ट मैचों के बाद दूसरा सबसे तेज है.

टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट का डबल

इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट)

कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट)

डैनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट)

रवींद्र जडेजा (4000* रन, 338 विकेट)

𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞! 🔓@imjadeja brings up 4000 Test runs 👏



He becomes just the 2⃣nd Indian and 4⃣th player overall to score 4⃣0⃣0⃣0⃣+ runs and take 3⃣0⃣0⃣+ wickets in Tests 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ziWLdFgFCG — BCCI (@BCCI) November 15, 2025

सर जडेजा ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

सर रविंद्र जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट का डबल धमाका करने वाले सबसे तेज भारतीय हैं और साथ ही ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर हैं. जडेजा से तेज ऐसा कमाल इयान बॉथम ने किया है. इयान बॉथम ने टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट अपने करियर के 72वें टेस्ट में पूरा करने में सफल रहे थे. वहीं, जडेजा इस मुकाम पर 87 टेस्ट मैच में पहुंचने में सफल रहे हैं.

टेस्ट मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए थे, भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं. जिसके बाद भारत ने लंच तक ये खबर लिखे जाने तक 4 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं, केएल राहुल ने 39 रन रन की पारी खेली, इसके अलावा सुंदर 29 और पंत 27 रन बनाकर आउट हुए हैं.

प्लेइंग इलेवन

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज