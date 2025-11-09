कौन है वो भारतीय गेंदबाज, जो बुमराह से भी ज्यादा है घातक? भारतीय दिग्गज के बयान से मची खलबली

Subramaniam Badrinath Stunning Claim On Team India Star After AUS vs IND 2025 T20I: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने अपने एक बयान से खलबली मचा दी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुए टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा उपयोगी गेंदबाज हैं. वरुण ने 5 मैचों की सीरीज में तेज और उछाल भरी पिचों पर भी सराहनीय प्रदर्शन किया था. पिछली सीरीज में उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कुल तीन पारियों में 16.40 की औसत से 5 सफलता प्राप्त की. मजेदार बात ये रही कि इस दौरान उन्होंने केवल 6.83 की इकॉनमी से रन खर्च किए. 34 वर्षीय स्टार स्पिनर की इस उम्दा गेंदबाजी का परिणाम यह रहा कि भारतीय पिछली सीरीज में 2-1 से जीतने में कामयाब रही.

बद्रीनाथ का बड़ा बयान

स्टार स्पोर्ट्स के साथ हुई चर्चा के दौरान बद्रीनाथ ने कहा, 'आंकड़े बताते हैं कि वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं. वह टीम के लिए बुमराह से भी ज्यादा मूल्यवान हैं. पावरप्ले या यहां तक की 18वें ओवर तक रन बन रहे हों तो वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बनकर उभरते हैं. वह अपने शानदार खेल के बदौलत एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं. शुरुआती मौकों पर फिटनेस समस्या के कारण टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने दूसरी बार शानदार तरीके से वापसी की है. इस दौरान वह खेल के एक अलग ही स्तर पर नजर आ रहे हैं,'

वरुण चक्रवर्ती का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें वरुण चक्रवर्ती के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक देश के लिए 29 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 27 पारियों में 15.68 की औसत से 45 सफलता हाथ लगी है. टी20 क्रिकेट में उनके नाम 2 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा है. यहां एक मैच में 17 रन खर्च करते हुए 5 विकेट उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

