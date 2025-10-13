विज्ञापन
IND vs WI: रविंद्र जडेजा ने तोड़ा कपिल देव का महारिकॉर्ड, दिल्ली के मैदान पर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने

India vs West Indies Today Test: Arun Jaitley Stadium, Delhi: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के चौथे दिन रविंद्र जडेजा ने जैसे ही चौथा विकेट हासिल किया वैसे ही भारतीय दिग्गज ने कपिल देव के खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया

Ravindra Jadeja vs Kapil dev, IND vs WI Live Score 2nd Test:
  • रविंद्र जडेजा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट मैचों में कुल 33 विकेट हासिल किए हैं
  • जडेजा ने इस मैदान पर कपिल देव का 32 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
  • कपिल देव ने अरुण जेटली स्टेडियम में 9 टेस्ट मैचों में कुल 32 विकेट लिए थे
Ravindra Jadeja record, IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के चौथे दिन रविंद्र जडेजा ने जैसे ही चौथा विकेट हासिल किया वैसे ही भारतीय दिग्गज ने कपिल देव का खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बता दें कि जडेजा के नाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट में कुल 33 विकेट दर्ज हो गए हैं. वहीं, इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव ने 32 विकेट हासिल किए थे. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट भारत की ओर से अनिल ुकंबले के नाम है. कुंबले ने इस मैदान पर अपने टेस्ट करियर में 7 मैच खेलकर कुल 58 विकेट हासिल किए हैं.

Photo Credit: X@BCCI

वहीं, अश्विन ने इस मैदान पर 5 टेस्ट मैच खेलकर 33 विकेट लिए हैं. बता दें कि जडेजा ने इस मैदान पर अबतक कुल 5 टेस्ट मैच खेले  हैं. कपिल देव ने 9 टेस्ट मैच खेलकर 32 विकेट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चटकाने में सफलता हासिल की थी. 

भारत में टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट. अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में

  • अनिल कुंबले- 7 टेस्ट में 58 विकेट
  • रविंद्र जडेजा- 5 टेस्ट में 33 विकेट*
  • अश्विन- 5 टेस्ट में 33 विकेट
  • कपिल देव- 9 टेस्ट में 32 विकेट
  • बीएस चंद्रशेखर- 5 टेस्ट में 23 विकेट

जॉन कैंपबेल को आउट कर जडेजा ने हासिल किया यह रिकॉर्ड

जॉन कैंपबेल को जडेजा ने LBW आउट कर पवेलियन भेजा, कैंपबेल ने शानदार शतकीय पारी खेली और 115 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में जॉन कैंपबेल ने 199 गेंद का सामना किया. जिसमें उन्होंने 12 चौके और तीन छक्के लगाए. जॉन कैंपबेल  23 साल में भारत में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले वेस्टइंडीज ओपनर बल्लेबाज भी बने थे. कैंपबेल और शाई होप के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई. 

