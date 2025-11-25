विज्ञापन
IND vs SA: सर रविंद्र जडेजा का ऐतिहासिक कारनामा, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज बने

Ravindra Jadeja record: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा ने दोनों ओपनर्स को आउट कर अपने 50 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए. 

रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास
  • रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं
  • जडेजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 19 पारियों में 50 विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के एकमात्र स्पिनर हैं
  • अनिल कुंबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 84 विकेट लेकर शीर्ष भारतीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं
IND vs SA, 2nd Test: सर रविंद्र जडेजा ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. जडेजा भारत की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा  विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं तो वहीं, जडेजा इकलौते ऐसे बाएं हाथ के स्पिनर हैं जिनके नाम टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 विकेट लेने रिकॉर्ड दर्ज हैबता दें कि जडेजा ने साउथ अफ्रीका के खिलााफ 19वीं पारी में 50 विकेट पूरे किए हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है. कुंबले ने 84 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ हासिल किए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ हैं. जिनके नाम 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा ने दोनों ओपनर्स को आउट कर अपने 50 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 टेस्ट विकेट लेने वाले  भारतीय गेंदबाज

  • 84 – अनिल कुंबले (40 पारी)
  • 64 – जवागल श्रीनाथ (25 पारी)
  • 60 – हरभजन सिंह (19 पारी)
  • 57 – रविचंद्रन अश्विन (26 पारी)
  • 50* – रवींद्र जडेजा (19 पारी)

भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

गेंदबाजटीममैचविकेटबेस्ट आंकड़ेविकेट हॉल
रविचंद्रन अश्विनभारत 7467/665
रविंद्र जडेजाभारत944*5/212
हरभजन सिंहभारत7427/873
अनिल कुंबले भारत 9396/1312
डेल स्टेन साउथ अफ्रीका626 7/51 2

जडेजा भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर जडेजा ने हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अश्विन के नाम है. अश्विन ने भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 मैच में 46 विकेट लिए थे. वहीं, जडेजा इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. जडेजा ने 9 टेस्ट मैच में 44 विकेट अपने नाम किए हैं. कुंबले ने भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 टेस्ट में 39 विकेट लिए थे. 

Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, Cricket, India Vs South Africa 2025 India, Anil Kumble
