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Video: जडेजा ने कॉपी किया कुलदीप यादव का बॉलिंग एक्शन, हंसी नहीं रोक पाए गौतम गंभीर

Sri Lanka Cricket XI vs India, 3-Day Warm-up Match: श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ भारत के वार्म-अप मैच के दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने कुलदीप यादव के बॉलिंग एक्शन की नकल की, जिसे देखकर हेड कोच गौतम गंभीर अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

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Video: जडेजा ने कॉपी किया कुलदीप यादव का बॉलिंग एक्शन, हंसी नहीं रोक पाए गौतम गंभीर
रवींद्र जडेजा ने की कुलदीप यादव के बॉलिंग एक्शन की नकल
Sony Sports

Sri Lanka Cricket XI vs India: श्रीलंका के खिलाफ भारत के वार्म-अप मैच के दूसरे दिन एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. मैच के दौरान रवींद्र जडेजा ने कुलदीप यादव के खास बॉलिंग एक्शन की नकल करके माहौल को हल्का-फुल्का बना दिया. उन्होंने जिस अंदाज में कुलदीप के एक्शन को कॉपी किया उसे देखने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जडेजा ने रिस्ट-स्पिनर के एक्शन को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, जिस पर गंभीर ने खुलकर प्रतिक्रिया दी. यह मजेदार पल भारत के लिए एक अहम प्रैक्टिस मैच के दौरान आया, जिसमें खिलाड़ियों को टेस्ट सीरीज से पहले वहां के हालात का अनुभव मिल रहा था. उम्मीद है कि जडेजा और कुलदीप दोनों ही गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे, खासकर उन पिचों पर जहां मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन का असर बढ़ सकता है.

वार्म-अप के दौरान जडेजा और कुलदीप ने दिखाया दम

वार्म-अप के दौरान दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा. जडेजा ने 15 ओवर में 2/64 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की और पसिंदु सूरियाबंदारा और रमेश मेंडिस को आउट किया. वहीं, कुलदीप ने 18 ओवर में 2/76 के आंकड़े के साथ अहान विक्रमसिंघे और अंजाला बंदारा को आउट किया. मानव सुथार ने भी 13 ओवर में 2/33 के आंकड़े से प्रभावित किया.

आखिरकार श्रीलंका क्रिकेट XI ने 363/8 पर पारी घोषित कर दी, जिससे भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य था. इसके बाद जडेजा ने बल्ले से अहम योगदान दिया और 117 गेंदों पर संयमित 63 रन बनाए. उन्होंने सात चौके लगाए और भारत के विकेट गिरने के बाद टीम को मजबूती दी, जिससे निचले क्रम के बल्लेबाजों को जमने का मौका मिला.

जडेजा को सुथार का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने नाबाद 29 रनों की शानदार पारी खेली. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने स्पिनरों पर हमला करने से पहले काफी धैर्य दिखाया और तीन चौके और एक छक्का लगाया. उनकी साझेदारी ने भारत को टी-ब्रेक के समय 180/5 के स्कोर से उबरने और SLC XI के स्कोर के करीब पहुंचने में मदद की.

आखिरकार जडेजा 63 रन पर 'रिटायर्ड आउट' हो गए, जिससे भारत की बैटिंग लाइन-अप के अन्य सदस्यों को मैदान पर समय बिताने का मौका मिला. सुथार डटे रहे और भारत बराबरी की ओर बढ़ता रहा, जबकि कुलदीप अपनी लंबी बॉलिंग स्पेल के बाद टीम के मुख्य स्पिन विकल्पों में से एक बने रहे. भारत ने दूसरे दिन का खेल 357/6 के स्कोर पर खत्म किया और SLC XI से सिर्फ़ छह रन पीछे रहा. देवदत्त पडिक्कल के शतक ने टीम की वापसी की नींव रखी, जबकि जडेजा, सुथार और निचले क्रम के बल्लेबाजों के योगदान ने यह पक्का किया कि भारत मुकाबले में मजबूती से बना रहे.

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