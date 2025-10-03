विज्ञापन
IND vs WI: रविंद्र जडेजा का बड़ा कारनामा, महेंद्र सिंह धोनी का 'महारिकॉर्ड' तोड़कर रचा इतिहास

Ravindra Jadeja Break MS Dhoni Test Sixes Record IND vs WI: रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

  • रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में चार छक्के लगाकर महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा
  • जडेजा के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 79 से अधिक छक्के दर्ज हो चुके हैं जो धोनी से अधिक हैं
  • भारतीय बल्लेबाजों में जडेजा के आगे केवल वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ही हैं
Ravindra Jadeja Break MS Dhoni Most Test Sixes For India: रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके साथ ही अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने चार छक्के लगाए और इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 78 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अब टेस्ट क्रिकेट में जडेजा के नाम 79 से अधिक छक्के दर्ज हो चुके हैं.

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो जडेजा से आगे सिर्फ वीरेंद्र सहवाग (91), ऋषभ पंत (90) और रोहित शर्मा (88) हैं. आपको बता दें की जडेजा ने पिछले 9 टेस्ट पारियों में सातवीं  बार 50 रन से ज्यादा की पारी खेली है.

दुनियाभर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लगाए हैं. उन्होंने 179 पारियों में कुल 136 छक्के जड़े हैं. उनके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम (176 पारियों में 107 छक्के) और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट (137 पारियों में 100 छक्के) का स्थान आता है.

