अभी तो तेज गेंदबाजों ने बिखेरा है जलवा, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा का कहर आना तो बाकी है, आंकड़े तो देखिए

Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja Greatest Spin Pair in Test Cricket: टीम इंडिया ने चेन्नई में विपक्षी टीम को 'नाकों चने चबाने' पर मजबूर कर दिए हैं. जी हां, भारत की तरफ से पहली पारी में मिले 376 रनों के जवाब में बांग्लादेश की टीम ने अपनी पहली पारी में 40 रन के योग तक अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं. ये सभी विकेट ब्लू टीम के तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं. स्पिनरों का कहर तो अभी बाकी है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली दुनिया की दूसरी स्पिन जोड़ी है.

टेस्ट क्रिकेट में बतौर स्पिनर एक साथ सर्वाधिक विकेट चटकाने का खास रिकॉर्ड श्रीलंकाई पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और जयसूर्या के नाम दर्ज है. इन दोनों खिलाडियों ने एक साथ खेलते हुए 90 टेस्ट मुकाबलों में 667 विकेट चटकाए हैं. इस जोड़ी के बाद किसी दूसरी जोड़ी का नाम आता है तो वह रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ही हैं.

